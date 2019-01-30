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30.01.2019 20:59
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Мордовия планирует стать крупнейшим производителем роз в РФ

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Сегодня каждые 12 из 100 российских роз выращивают в Мордовии. А в ближайшие годы регион планирует стать крупнейшим производителем роз в стране.
Фото: Николай Гагарин/РГ Фото: Николай Гагарин/РГ
Фото: Николай Гагарин/РГ

При этом республика предлагает более 40 разновидностей "королевы цветов" - это самый широкий ассортимент в России. Ежедневно здесь срезают более 100 тысяч роз.

Как сообщили в пресс-службе главы РМ, особые надежды возлагаются на современный тепличный комплекс по выращиванию роз с использованием голландских технологий - АО "Мир цветов". Комплекс, оснащенный оборудованием нидерландской фирмы Dalsem B.V., включает в себя пять теплиц на площади 15 гектаров. В прошлом году здесь было выращено 34,1 миллиона роз.

Фото: Пресс-служба главы РМ
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- По сути, в республике создана новая отрасль сельского хозяйства - цветоводство, отвечающая самым современным мировым требованиям, - констатировал глава РМ Владимир Волков. Он заверил, что руководство республики продолжит поддерживать развитие этой отрасли в регионе.

Принципиальная позиция властей - строить новые цветоводческие предприятия в глубинке, чтобы создавать там рабочие места.

Так, "Мир цветов" выращивает розы в Кадошкинском и самом отдаленном от столицы Мордовии Теньгушевском районе. Душистая продукция реализуется в каждом втором регионе страны, а также экспортируется в Республику Беларусь. В ближайшее время мордовские производители цветов планируют выйти на рынки стран Таможенного Союза.

Экономика АПК Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Республика Мордовия
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