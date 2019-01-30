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30.01.2019,  
18:56
Текст:  Антон Валагин

Первый Ту-160М поступит в войска в 2021 году

Обновленный ракетоносец Ту-160М передадут военным в 2021 году.

- Работы по воспроизводству ракетоносца Ту-160М в новом облике ведутся по графику. Первая серийная, не имеющая аналогов в мире машина должна поступить в войска уже в 2021 году, - заявил министр обороны России Сергей Шойгу на Казанском авиазаводе, где собирают самолет. Слова министра приводит ТАСС.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Ракетоносец будет оснащен новейшим бортовым комплексом обороны, современными, защищенными от помех системами связи, уникальным оружием, в том числе ядерным, - оно существенно расширит боевые возможности самолета. На Ту-160М будут устанавливаться модернизированные двигатели, увеличивающие дальность и продолжительность полета, отметил Шойгу.

Выкатка Ту-160М из сборочного цеха намечена на третий квартал 2019 года. Еще два года займут заводские и государственные испытания нового ракетоносца.

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