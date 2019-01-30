Первый Ту-160М поступит в войска в 2021 году

Обновленный ракетоносец Ту-160М передадут военным в 2021 году.

- Работы по воспроизводству ракетоносца Ту-160М в новом облике ведутся по графику. Первая серийная, не имеющая аналогов в мире машина должна поступить в войска уже в 2021 году, - заявил министр обороны России Сергей Шойгу на Казанском авиазаводе, где собирают самолет. Слова министра приводит ТАСС.

Ракетоносец будет оснащен новейшим бортовым комплексом обороны, современными, защищенными от помех системами связи, уникальным оружием, в том числе ядерным, - оно существенно расширит боевые возможности самолета. На Ту-160М будут устанавливаться модернизированные двигатели, увеличивающие дальность и продолжительность полета, отметил Шойгу.

Выкатка Ту-160М из сборочного цеха намечена на третий квартал 2019 года. Еще два года займут заводские и государственные испытания нового ракетоносца.