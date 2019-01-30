Самарские ученые создали питание для почвы

Ученые Самарского политехнического университета разработали уникальные лекарства и витамины для истощенных почв - комплексные смеси и биодобавки. Такая подкормка стимулирует способность почвы к самоочищению и самовосстановлению без применения химикатов, сообщает ОТР.

- Особое биологическое ведение сельского хозяйства, суть которого сводится к тому, чтобы "кормить" почву, а не растения, сейчас особенно актуально для России, - рассказал руководитель проекта, кандидат биологических наук Влада Заболотских.

Комплексные смеси "Живой источник плодородия" для почвы политеховцы апробировали на разных типах проблемных почв, почле чгего для каждого типа предложили наиболее эффективные варианты.

К слову, комплекс "ЖИП" запускает природные процессы биотрансформации веществ. После его применения вместо деградированной, загрязненной почвы получается плодородная, живая, здоровая земля.