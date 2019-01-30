Ученые из Казани связали живые нейроны мозга

Исследователи из Казанского федерального университета сумели соединить живые нейроны головного мозга искусственными связями - мемристорами. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник виртуальной OpenLab нейробиологии вуза Рустем Хазипов.

- В нашем мозге нейроны связаны друг с другом синапсами, усиление синаптических связей лежит в основе памяти и обучения. В нашей работе мы наладили искусственные связи между нейронами посредством органических мемристоров, они были использованы для соединения электрически двух нейронов в срезах коры головного мозга. Было показано, что соединение обладает свойствами памяти, оно может менять свое сопротивление в зависимости от активности нейронов, - цитирует ученого ТАСС.

Мемристоры являются электрическими элементами, способными изменять собственное сопротивление в зависимости от идущих через них зарядов. Они были разработаны группой ученых из КФУ и Университета Пармы в Италии под руководством профессора Виктора Ерохина. Получившееся соединение нейробиологи назвали "искусственным синапсом". Он полностью воспроизводит свойства натуральных синапсов, с помощью которых происходит коммуникация между нейронами.

По словам Хазипова, разработка является первым шагом для создания гибридных нейрональных сетей, в которых естественные нейроны соединены искусственными синапсами. Технология также даст возможность создавать более сложные сети, способные решать логические задачи, а в перспективе соединять человеческий мозг с компьютером.