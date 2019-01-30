В Чебоксарах началась массовая эвакуация из-за звонков о минировании

Волна сообщений о минированиях докатилась до столицы Чувашии.

Так, по информации Единой дежурно-диспетчерской службы города, в Чебоксарах идет массовая эвакуация школьников, как минимум, из 11 школ. Кроме того, покинуть здания были вынуждены посетители и сотрудники двух бизнес-центров. Люди сообщают об эвакуации детей из дошкольных образовательных учреждений. На местах работают полиция, спасатели и саперы.

МВД по Чувашии пока не предоставило точных данных ни об объектах, куда поступили сообщения о минировании, ни о точном количестве эвакуированных людей. Представители ведомства говорят, что новая информация все еще поступает. По некоторым данным, сообщения о заложенных взрывных устройствах приходят на электронную почту.

Между тем экстренные службы республики были готовы к подобным эксцессам. В начале недели глава Чувашии Михаил Игнатьев дал поручение правоохранительным органам усилить меры по проверке образовательных учреждений и мест массовых скоплений людей.