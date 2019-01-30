В Нижнем Новгороде оштрафовали водителя, катавшего друзей на ковре

24-летний житель Сормовского района Нижнего Новгорода оштрафован на тысячу рублей за то, что катал своих друзей на ковре, привязанном к автомобилю.

В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ (перевозка людей вне кабины автомобиля), сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

Об этом происшествии стало широко известно несколько дней назад, когда соответствующий ролик был размещен в Сети. Парни вовсе не пытались скрываться, а скорее наоборот - стремились прославиться. Одетые по-летнему пранкеры несколько раз проехались на ковре по площади Минина и Пожарского, когда на дороге было много машин. Происходящее снимали как они, так и многочисленные прохожие.

Довольно скоро все участники инцидента были установлены сотрудниками полиции и опрошены в отделе № 5 УМВД России по Нижнему Новгороду. К ответственности в итоге привлекли только водителя.