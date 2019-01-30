Топилин: В регионах России изучат причины бедности семей

В рамках пилотного проекта по борьбе с бедностью в ряде регионов страны будет составлен "портрет" семей, чей доход на душу населения ниже прожиточного минимума. Об этом сегодня в Нижнем Новгороде на Всероссийском совещании по вопросам повышения реальных доходов граждан и снижения уровня бедности заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. В мероприятии принимают участие представители 55 субъектов страны.

По его словам, с 2020 года из федерального бюджета будут субсидироваться программы по обучению мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Подобные мероприятия, напомнил Топилин, частично реализовывались в регионах, но они никогда не на федеральном уровне.

- В ситуации, когда идет снижение предложения на рынке труда, крайне важно создавать условия для возвращения на работу молодых мам после достижения ребенком полутора лет, если, конечно, они этого хотят, - подчеркнул министр. - Рождение ребенка, тем более второго и третьего, ведет, как правило, к снижению доходов семьи. По данным статистики, порядка 80 процентов тех, кто входит в группу людей с доходами ниже прожиточного минимума, - это семьи с детьми. Мы должны составить представление о том, почему та или иная семья находится сегодня в трудной жизненной ситуации.

Как напомнил Максим Топилин, перед субъектами РФ стоит амбициозная задача - снизить число граждан, живущих за чертой бедности, в два раза - с 20 до 10 миллионов человек. При этом министр подчеркнул, что снижение уровня бедности не станет следствием изменения статистических методик. К позитивным результатам должны привести реальные меры поддержки населения.

Между тем чиновник дал понять присутствующим на совещании представителям субъектов РФ, что отсидеться в ожидании, пока активные регионы, участвующие в пилотном проекте, изобретут передовые наработки, не получится.

- Почему-то отдельные коллеги в субъектах РФ посчитали, что перед ними такой задачи не стоит, это должен сделать кто-то другой: Федерация, Республика Татарстан, Нижний Новгород. Хотел бы попросить регионы (не буду называть их, чтобы не портить им настроение с утра), которые решили на себя не брать эти обязательства, ситуацию пересмотреть в кратчайшие сроки. До конца этой недели ждем ваших разумных предложений, - подытожил Топилин.