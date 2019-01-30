Все школы Перми закроют на карантин из-за эпидемии гриппа

В Перми с 31 до 8 февраля закроются все школы, лицеи и гимназии. Об этом сообщили в городской администрации.

Причиной этому стал карантин, объявленный главным санитарным врачом Пермского края Виталием Костаревым. В Перми циркулирует вирус гриппа типа А.

- Эпидемический порог превышен на 37 процентов, - пояснил он. - К тому же продолжается тенденция к росту заболеваемости. Для предотвращения массового распространения гриппа и ОРВИ в городских образовательных учреждениях вводится карантин.

Кроме того, в Перми ограничено проведение культурно-развлекательных и спортивных мероприятий, за исключением тех, что проводятся на открытом воздухе. В администрации города сообщили, что во время карантина занятия со школьниками организуют дистанционно.

Тем временем в Пермь пришли холода. На следующей неделе ожидаются морозы до -34 градусов, что также может вызвать рост простудных заболеваний.

