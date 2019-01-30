Красноярские ученые разработали инновационные кабеля для ЛЭП

Молодые исследователи Сибирского федерального университета смогли серьезно повысить предельные температуры работы для алюминиевых высоковольтных кабелей для линий электропередач. Новая инновационная продукция может работать с нагревом до 180 градусов.

Как сообщили в правительстве Красноярского края, секрет - в использовании циркония. Ученые СФУ разработали алюминиевые сплавы с использованием этого металла, из которых и будут делаться кабеля.

- Традиционно используемые алюминиевые сплавы в производстве проводниковых полуфабрикатов для линий электропередач не обеспечивают необходимый уровень прочности при нагреве, что ограничивает их применение. Предлагаемые нами сплавы и технология совмещенного литья и прокатки-прессования позволят производить проводниковую продукцию, структура и свойства которой будут оставаться стабильными в процессе эксплуатации с нагревом, - рассказал руководитель проекта, доцент кафедры "Инженерный бакалавриат CDIO", доцент кафедры "Обработка металлов давлением" СФУ Вадим Беспалов.

Новые сплавы стали возможны благодаря применению совмещенных технологий обработки металлов - совмещенного литья, прокатки-прессования и двухступенчатого отжига.

В Российском фонде фундаментальных исследований при поддержке которого велись разработки рассчитывают, что уже в ближайшем будущем красноярская разработка станет серьезны конкурентом зарубежным аналогам. При этом вся продукция будет полностью производиться на российских алюминиевых и кабельных заводах.