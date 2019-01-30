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30.01.2019 11:00
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Красноярские ученые разработали инновационные кабеля для ЛЭП

Текст: Дмитрий Мальков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Молодые исследователи Сибирского федерального университета смогли серьезно повысить предельные температуры работы для алюминиевых высоковольтных кабелей для линий электропередач. Новая инновационная продукция может работать с нагревом до 180 градусов.

Фото: iStock
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Как сообщили в правительстве Красноярского края, секрет - в использовании циркония. Ученые СФУ разработали алюминиевые сплавы с использованием этого металла, из которых и будут делаться кабеля.

- Традиционно используемые алюминиевые сплавы в производстве проводниковых полуфабрикатов для линий электропередач не обеспечивают необходимый уровень прочности при нагреве, что ограничивает их применение. Предлагаемые нами сплавы и технология совмещенного литья и прокатки-прессования позволят производить проводниковую продукцию, структура и свойства которой будут оставаться стабильными в процессе эксплуатации с нагревом, - рассказал руководитель проекта, доцент кафедры "Инженерный бакалавриат CDIO", доцент кафедры "Обработка металлов давлением" СФУ Вадим Беспалов.

Новые сплавы стали возможны благодаря применению совмещенных технологий обработки металлов - совмещенного литья, прокатки-прессования и двухступенчатого отжига.

В Российском фонде фундаментальных исследований при поддержке которого велись разработки рассчитывают, что уже в ближайшем будущем красноярская разработка станет серьезны конкурентом зарубежным аналогам. При этом вся продукция будет полностью производиться на российских алюминиевых и кабельных заводах.

Общество Наука Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск Сибирский федеральный университет
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