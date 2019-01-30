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30.01.2019 12:18
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Новосибирская область увеличит экспорт свинины, птицы и яиц

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Новосибирская область приступила к реализации регионального проекта "Экспорт продукции АПК". Он разработан в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
Фото: Александр Кондратюк/ РИА Новости Фото: Александр Кондратюк/ РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк/ РИА Новости
Фото: Правительство Новосибирской области
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Как заявил министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко, к 2024 году регион должен увеличить производство молока в хозяйствах всех категорий до 735 тысяч тонн, производство скота и птицы на убой в живом весе довести до 256 тысяч тонн, поголовье коров специализированных мясных пород нарастить до 30 тысяч голов.

Кроме того, для обеспечения населения Новосибирской области качественными продуктами питания и развития экспортного потенциала планируется увеличить объемы производства и экспорта мяса свинины и птицы, яиц. Также запланировано открытие предприятия по производству сыров, которые будут поставляться в том числе на экспорт.

В прошлом году, как отметил министр Лещенко, в регионе наблюдалась положительная динамика прироста объемов производства сельскохозяйственной продукции по всем направлениям - птицеводство, свиноводство и скотоводство. Объем производства пищевого куриного яйца составил более 1,1 миллиарда штук.

- Потребности региона в социально значимых, экономически доступных для населения продуктах питания - молоке, мясе и яйце - полностью обеспечены, - подчеркнул министр.

Правительство Новосибирской области большое внимание уделяет развитию специализированного мясного и молочного скотоводства. За счет мер государственной поддержки в 2018 году созданы дополнительные производства. В регионе мясным скотоводством занимается более 240 сельскохозяйственных организаций и КФХ.

Объем государственной поддержки отрасли животноводства в прошлом году вырос на 137,7 миллиона рублей (плюс 24 процента по сравнению с предыдущим годом) и составил 718,2 миллиона рублей. Это средства федерального и регионального бюджетов, которые направлялись в рамках областной госпрограммы. В 2019 году объемы господдержки животноводства останутся приблизительно на уровне прошлого года. По направлению поддержки молочного скотоводства ожидается увеличение лимитов федерального бюджета, уточнил Евгений Лещенко.

Справка "РГ"

В 2018 году сельхозорганизации и КФХ произвели 606,6 тысячи тонн молока, что на 27 тысяч тонн выше уровня 2017 года, мяса скота и птицы - 182,1 тысячи тонн (больше на 5,2 тысячи тонн).

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