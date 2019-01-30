Сколько потратят в Новосибирской области на нацпроект "Здравоохранение"

В 2019 - 2024 годах на реализацию нацпроекта "Здравоохранение" в Новосибирской области направят 35,2 миллиарда рублей. Большая часть этих средств - почти 26 миллиардов - из регионального бюджета.

Об этом заявил губернатор Андрей Травников на расширенном заседании коллегии министерства здравоохранения Новосибирской области "Здоровый регион - стратегия действий".

- В основе нацпроекта лежит задача по снижению смертности более чем на 30 процентов к 2024 году, - подчеркнул министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Благодаря нацпроекту в области появится санавиация, а также развернется масштабное строительство медучреждений: в ближайшие годы откроются восемь новых поликлиник в Новосибирске, а также 187 фельдшерско-акушерских пунктов в муниципальных районах. Кроме того, будут переоснащены два региональных сосудистых центра, 12 первичных сосудистых отделений, а также создан еще один региональный сосудистый центр на базе Центральной клинической больницы СО РАН в Академгородке.

Еще одна важная задача: создание 16 центров амбулаторной онкологической помощи в многопрофильных больницах и крупных поликлиниках. Параллельно будут реализованы еще два больших проекта: в регионе достроят перинатальный центр и начнут возводить областной онкоцентр.

Одна из ключевых целей национального проекта "Здравоохранение" в области - снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, на 15 процентов. На борьбу с онкологией в Новосибирской области до 2024 года планируется направить более 7,2 миллиарда рублей.