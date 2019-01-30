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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Томский спасатель будет бороться за звание самого красивого в мире

Текст: Наталья Граф (Томск)
Фото: Из личного архива Игоря Буянтуева Фото: Из личного архива Игоря Буянтуева
Фото: Из личного архива Игоря Буянтуева

Сотрудник Томской областной поисково-спасательной службы Игорь Буянтуев претендует на звание самого красивого мужчины в мире.

Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
Названы страны с самыми красивыми женщинами

26-летний томич будет представлять Россию на одном из самых значимых международных конкурсов красоты Mister International-2019.

- Работа спасателем - это мое призвание, - рассказал "РГ" Игорь Буянтуев. - Я закончил Томский политехнический университет по специальности "Защита в чрезвычайных ситуациях", отслужил в спецназе снайпером и в 2014 году пришел в Томскую областную поисково-спасательную службу. Спасение людей - мое любимое дело. А участие в конкурсах красоты - это хобби. Коллеги меня поддерживают и болеют за меня.

Спасатель Буянтуев уже становился вице-мистером Красноярского края. Молодой человек регулярно ходит в спортзал и следит за питанием. А в свободное от работы время учит английский язык и участвует в фотосессиях. Но работу ради модельной карьеры бросать не планирует.

На конкурсе Mister International-2019 за звание самого красивого мужчины будут бороться участники из 31 страны. Финал конкурса пройдет 24 февраля на Филиппинах. В творческом конкурсе Игорь планирует рассказать миру о настоящих сибирских мужчинах.

Фото: Игорь Буянтуев/ vk.com
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