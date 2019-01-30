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30.01.2019 08:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Барнауле более 220 домов остались без тепла и воды

Текст: Наталья Граф (Барнаул)

Барнаульские коммунальщики устраняют последствия крупной аварии, в результате которой 224 жилых дома и 17 социально значимых объектов остались без отопления и горячего водоснабжения.

Фото: Александр Корольков/РГ
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- Сегодня в три часа утра  в Центральном районе города обнаружено повреждение теплосети Д-500 мм по адресу Лесной тракт, 75, - сообщает городская администрация. - В результате повреждения прекращена подача отопления от котельной "Ротор".

В районе создан оперативный штаб по устранению аварии, в который вошли руководители управляющих компаний, ТСЖ и социальной сферы. На месте аварии ведутся сварочные работы. Коммунальщики планируют восстановить теплоснабжение в ближайшее время. В Барнауле сегодня морозно.

Еще одна крупная авария произошла в городе на улице Малахова. Из-за повреждения водопровода без воды остались жители Индустриального района города. Дорожные службы очищают улицу от наледи.

- В связи с этим перекрыто движение по четной стороне, - сообщает мэрия. - На проезжей части открыта ливневая канализация, вода уходит. После стока воды начнутся противогололедные работы, движение транспорта будет открыто.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул Перезимовать
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