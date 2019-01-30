В Иркутске завели дело на мужчину, который не спас детей из огня

40-летний житель Иркутской области стал фигурантом уголовного дела о пожаре, в котором погибли две малолетние девочки. Как сообщили в пресс-службе регионального СК, мужчина стоял и курил, глядя на охваченный огнем дом.

ЧП произошло 29 января в садоводстве "Сельстрой", расположенном в Иркутском районе. В результате пожара погибли две девочки 13 и 14 лет. По информации спасателей, одна из них самостоятельно позвонила в службу спасения и вызвала пожарных. Огнеборцы прибыли на место ЧП в 8.33. Через полчаса огонь удалось ликвидировать, детей спасти не удалось.

- При этом установлено, что в момент возгорания дети находились в доме с сожителем матери одной из девочек. Следователям мужчина пояснил, что как только увидел возгорание, сообщил девочкам, чтоб те выходили на улицу. Сам же вышел из дома в ограду, где не менее пяти минут курил и ждал детей. Через несколько минут дом уже был полностью охвачен огнем, - рассказали обстоятельства произошедшего в пресс-службе СК РФ.

Мужчине инкриминируется ч.3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум лицам). Как сообщили в ведомстве, сейчас решается вопрос об избрании для него меры пресечения.