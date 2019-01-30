В Сибири создали лечащий рак композит из водорослей и золота

Новейший композитный материал из красных морских водорослей и наночастиц золота создали в Иркутском институте химии им. А.Е.Фаворского.

Как информирует официальное издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири", исследования показали уникальные свойства продукта могут оказаться крайне полезны в диагностике и лечении онкологических заболеваний.

- Такой эффект обеспечивает соединение плазмонных свойств электропроводящих наночастиц золота и хиральных свойств природных оптически активных макромолекул полисахарида, создаваемых на основе каррагена (красных водорослей. - "РГ"), - отмечает в работе заместитель директора по научной работе ИрИХ СО РАН Борис Сухов.

Плазмоника позволяет создавать искуственное сверхсильное по напряженности электрическое поле вблизи электропроводящих наночастиц. Если туда попадают молекулы окружающей среды, то их спектральный отклик усиливается на многие порядки. В случае с онкозаболеваниями - опухоль буквально начинает "светится" для приборов. Это позволяет диагностировать ее даже на очень ранних стадиях.

После обнаружения введенные с помощью созданного композита наночастицы могут стать уже оружием против рака. Под воздействием лазера они могут контролируемо нагревать опухоль или либо просто сжечь ее термически или запустить естественный механизм ее самоликвидации, при том без последствий для организма.

Дополнительную эффективность нового материала обеспечивает хиральность его молекул. Воздействие с окружающим миром и между самими собой в них усиливается через закрученные по спирали вправо или влево электрические поля. "Проиллюстрировать очень просто: если оба собеседника-правши здороваются правыми руками, получается крепкое рукопожатие, то есть в нашем случае - эффективное биологическое взаимодействие", - пояснил Борис Сухов. Исследования показали в усиленном плазмонным полем наночастицы, может распространяться в организме намного дальше. Препараты, использующие такие свойства, проявляют особую, необычно высокую эффективность.

Также выяснилось, что созданные нанобиокомпозиты на основе полисахаридов и частиц золота обладают еще и магнитными свойствами, что раньше считалось для золота невозможным. А значит, они смогут стать безопасной альтернативой используемых сейчас радиоактивных меток, используемых для диагностики большого количества заболеваний. Магнитные свойства, как отмечают ученые, открывают перспективы создания на базе этого полисахарида платформы для точной адресной доставки магнитоуправляемых лекарств.

Еще одним преимуществом композита, является его распространенность. Полисахариды, как указывается в исследовании, на сегодняшний день являются наиболее доступными биополимерами, наряду с целлюлозой.