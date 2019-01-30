На Ставрополье военные на учениях применили боевые квадроциклы

В Ставропольском крае аэромобильная группа мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа уничтожила условного противника. При этом воздушный десант использовал четырехколесные вездеходы, сообщили в среду в пресс-службе ЮВО.

По замыслу учений военным противостояли ротные тактические группы вместе с танками и артиллерией. Чтобы создать условия, максимально приближенные к реальным, использовались имитационные заряды ИМ-120, сигнальные ракеты и холостые патроны к стрелковому оружию.

Военнослужащие, дислоцированные в Чечне, вместе с техникой были скрытно переброшены на полигон Серноводский на Ставрополье вертолетами армейской авиации Ми-8АМТШ "Терминатор". В заданный район они высадились на боевых квадроциклах. Обнаружив противника, десант передал его координаты с помощью спутниковой связи "Белозер" на командный пункт.

Всего в учениях были задействованы около тысячи военнослужащих, а также 250 единиц техники.

Кстати

Личный состав аэромобильной группы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО имеет на вооружении багги, квадроциклы, противотанковые гранатометы РПГ-7В и 30-мм автоматические гранатометы АГС-17 "Пламя", а также минометные комплексы 2С12 "Сани".