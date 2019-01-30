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30.01.2019 12:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Суперсовременная детская больница открыта в Черкесске

Текст: Ирина Невинная

Новую многопрофильную детскую больницу построили в столице Карачаево-Черкесии Черкесске. В церемонии открытия приняли участие министр здравоохранения России Вероника Скворцова и глава республики Рашид Темрезов.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Событие, действительно, важное: многопрофильная больница для детей, спроектированная и оборудованная на самом современном уровне, стала первым учреждением подобного типа в регионе. "Я помню 2012 год, когда мы вместе с Рашидом Бориспиевичем стояли на большом пустыре и мечтали, как мы переходом соединим все корпуса, как будет выстроен новый высокотехнологичный корпус. И сегодня мы можем констатировать, что все свершилось, и наши мечты материализовались", - сказала Вероника Скворцова на церемонии открытия.

Министр отметила, что в Карачаево-Черкесии достигнута нулевая материнская смертность, внедряются высокие технологии в педиатрию и детскую хирургию. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, в свою очередь, подчеркнул, что основные задачи на ближайшие пять лет в реализации национального проекта "Здравоохранение" - это улучшение качества жизни населения, повышение продолжительности жизни, снижение детской и младенческой смертности.

Благодаря строительству многопрофильной больницы в республике сформирован мощный республиканский медицинский центр "Мать и дитя". Теперь на одной площадке, в соседних зданиях расположены перинатальный центр, хирургический корпус, оснащенный высокотехнологичным оборудованием, и собственно многопрофильная больница, в которой одновременно могут лечиться 110 маленьких пациентов. В больнице оказывается высокопрофессиональная помощь в хирургическом и уроандрологическом отделении, отделении травматологии и ортопедии, отделении головы и шеи, психо-неврологическом отделении.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Хирургическое лечение проводится в четырех операционных. Комплекс также включает в себя отделение консультативной поликлиники с современной диагностической базой, что позволяет оказывать помощь круглосуточно. Новая больница оснащена на уровне ведущих российских клиник: здесь работает экстренная лабораторная служба, отделение лучевой диагностики с компьютерным томографом, телеуправляемым рентгендиагностическим комплексом, передвижной рентгеновской установкой, УЗИ аппаратами и электрокардиографами.

Строительство новой детской больницы позволило обеспечить условия для восстановительного и реабилитационного лечения, второго этапа выхаживания в педиатрическом стационаре республики недоношенных младенцев с экстремально низкой массой тела при рождении. Возведение объекта осуществлялось на условиях софинансирования за счет федерального  и регионального бюджетов.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия Реформа здравоохранения
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