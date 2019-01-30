После трех недель морозов в Петербург наконец приходит тепло. По данным Гидрометцентра, сегодня температура воздуха в городе повысится до нулевой отметки. Правда, передышка будет недолгой, уже с середины февраля в городе снова начнутся морозы. Сводки погоды с тревогой изучают в организациях, оказывающих помощь бездомным. В морозы в ночных пунктах обогрева не оставалось свободных мест.

В городском пункте учета граждан без определенного места жительства зарегистрировано порядка трех тысяч человек. По оценкам общественной организации "Ночлежка", которая специализируется на помощи бездомным, в городе не имеют дома порядка 60 тысяч человек.

Только в базе данных "Ночлежки" значится 17 тысяч человек, все они хоть раз приходили за горячими обедами, обращались за юридической помощью или ночевали в пункте обогрева.

Пункт обогрева "Ночлежки" - это армейская палатка с фонарями и тепловыми пушками на 50 человек. Обратившиеся туда люди могут переночевать на туристических ковриках. Также их накормят ужином и завтраком, всегда напоят горячим чаем.

У "Ночлежки" есть три таких пункта, одну палатку каждый год ставит "Мальтийская служба помощи", также есть пункт обогрева в Адмиралтейском районе. В общей сложности за одну ночь все эти объекты могут принять до 200 человек.

Также в Петербурге открыты 13 домов ночного пребывания, есть койко-места и при центре учета и социального обслуживания граждан без определенного места жительства на Тамбовской, 78 В, и на проспекте Обуховской Обороны, 108/2.

В 2017 году в Петербурге умерли 1070 бездомных. Причины разные: обострение хронических заболеваний, ДТП. Были и те, кто замерз на улице

Таким образом, в целом по городу создано свыше 450 мест, где человек может найти приют. Везде посетителей накормят, кое-где даже дадут помыться и подарят одежду. Но не все так просто.

В дома ночного пребывания нельзя просто так прийти. Туда принимают лишь тех, кто числится в городском пункте учета граждан. При этом желающие попасть в дом ночного пребывания должны обратиться в администрацию своего района, оформить в отделе соцзащиты индивидуальную программу социальных услуг, где значилось бы нахождение в доме ночного пребывания. Как правило, в учреждение заселяют сразу на три месяца.

Однако проблема в том, что у многих людей, которые в силу разных обстоятельств оказались на улице, нет даже паспорта. Кроме того, сбор документов занимает определенное время, и в учреждения стоит очередь.

Как рассказал "РГ" Андрей Чапаев, координатор пунктов обогрева, организованных "Ночлежкой", здесь у посетителей документов не спрашивают. Кто-то приходит один-два раза, многие ночуют в пунктах обогрева с октября по март. В прошлом году только в палатках "Ночлежки" переночевали 1296 человек. В этом сезоне уже 819.

- Конечно, таких пунктов не хватает, особенно в холода. В идеале они должны быть в каждом районе города, ведь людей, вынужденных ночевать на теплотрассах, в домах, отключенных от коммуникаций, в подвалах, на чердаках, на самом деле очень много, - констатирует Чапаев.

В 2017 году в Петербурге умерли 1070 бездомных. Причины разные: обострение хронических заболеваний, ДТП. Были и те, кто замерз на улице.

По словам Чапаева, пункты обогрева не только помогают людям здесь и сейчас, для многих они являются первым пунктом в социализации, ведь в палатках бездомным рассказывают, как восстановить документы, получить медицинскую помощь, бесплатную еду.

В прошлом году в крещенские морозы общественным организациям и городским службам помогали спасатели. Они развернули полевую кухню и бесплатно кормили бездомных.

Как сообщил "РГ" начальник пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Андрей Литовка, спасатели могут развернуть полевую кухню или даже поставить мобильные пункты обогрева. Техническая возможность у городского управления МЧС есть. Нужно только чтобы в ведомство обратился комитет по социальной политике с соответствующей заявкой.

Тем временем на период лютых морозов даже в городских пунктах временного пребывания, тех самых, куда нужен пакет документов, стали обустраивать дополнительные площади. Разместить здесь на ночь всех посетителей не получается, люди сюда приходят на пару часов, чтобы выпить чаю и согреться. А потом вынуждены возвращаться на улицу искать открытую парадную или круглосуточный магазин.

Сейчас известно, что комитет по социальной политике Петербурга обратился в региональное управление МЧС с просьбой оказать содействие социальным службам города и установить дополнительные пункты обогрева для бездомных. Две дополнительные палатки появятся в Кировском и Красносельском районах.

Мнение

Александр Ржаненков, председатель комитета соцзащиты Петербурга:

- Мы постоянно ведем мониторинг ситуации. Пока, как он показывает, учитывая совместные усилия и государственных учреждений, и общественных организаций, которые занимаются помощью бездомным, ситуация с обогревом бездомных находится под контролем.

Но наступают морозы, и с учетом холодов мы будем вынуждены принять дополнительные меры. МЧС всегда готово по нашей заявке открыть такие объекты, как пункты обогрева граждан, но пока такой потребности нет. Поэтому мы ограничиваемся теми возможностями, которые есть в нашим распоряжении.