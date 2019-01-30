Названы самые шумные регионы страны

В Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске и Ростове-на-Дону жители чаще всего жалуются на автомобильный шум, выяснили специалисты Роспотребнадзора.

При этом, по оценкам ведомства, количество транспортных средств, которые не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям по уровню шума неуклонно снижается.

Если в 2012 году по дорогам страны ездило 24,9 процента автомобилей с чрезмерно шумными двигателями, то в 2017-м их число сократилось до 15,8 процента.

Таким образом, печальное лидерство мегаполисов по жалобам на автомобильный шум объясняется ростом числа машин на дорогах.

Превышение уровня шума выявлено также и на промышленных предприятиях. Так, по данным за 2017 год в целом по стране, превышены показатели на половине всех производственных площадок.

Наибольшее количество шумных предприятий в Брянской области (70,2 процента), в Ханты-Мансийском автономном округе (54,7 процента), а также в Самарской области (50,9 процента).