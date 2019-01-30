Отец Арашукова задержан за хищение газа на сумму более 30 млрд рублей

Оперативно-следственные мероприятия проводятся в настоящее время в Санкт-Петербурге в доме Рауля Арашукова - отца задержанного в среду утром прямо во время заседания Совета Федерации сенатора Рауфа Арашукова. Об этом сообщает Следственный комитет России. "Как полагает следствие, Рауль Арашуков причастен к хищениям природного газа ПАО "Газпром" на сумму более 30 млрд рублей. Мошеннические действия совершались на протяжении нескольких лет", - рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, добавив, что Арашуков-старший также задержан.

По эпизоду с хищением газа возбуждено отдельное уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "мошенничество в особо крупном размере". Похищенный газ, по данным следствия, поставлялся в Северо-Кавказский федеральный округ.

В СК отметили, что расследование продолжается и по уголовному делу о создании преступного сообщества по статье 210 УК РФ. В нем фигурантами являются оба Арашуковых - и отец, и сын.

Масштабный комплекс следственных действий в настоящее время проводится сразу в четырех субъектах Российской Федерации. "Следователи СК России совместно с оперативниками ФСБ проводят обыски, допросы, выемки документов и другие следственные действия в Москве, Санкт-Петербурге, Махачкале, Ставрополе, Невинномысске, Буденновске, Астрахани и других городах", - пояснила Светлана Петренко.

Отмечается, что следствие намерено установить и другие эпизоды преступной деятельности Рауфа Арашукова, а также иных лиц.

Напомним, в среду спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко объявила заседание Совета Федерации закрытым. После этого в зал вошли представители силовых ведомств, которые задержали 32-летнего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова.

Чуть позднее в Следственном комитете объяснили, что именно инкриминируют парламентарию. По версии следствия, сенатор непосредственно причастен к совершенным в 2010 году убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. По неподтвержденной пока официально информации, Аслан Жуков не согласился по указанию Арашукова сорвать сессию местного парламента, Шебзухов же не выполнил неформальное распоряжение по поводу выборов главы регионального правительства.

Кроме того, выяснилось, что документы для избрания сенатором Рауфа Арашукова, вероятно, были подделаны. Об этом "Российской газете" сообщил источник, близкий к следствию. В настоящее время назначена экспертиза этих документов.

Поддельным, скорее всего, окажется и загранпаспорт сенатора, который изъяли у него при задержании. По этому документу, по словам источника "РГ", он намеревался незаметно выехать из страны. Предполагается, что он узнал про интерес следствия в своей персоне и собирался выехать в ближайшие дни на ПМЖ в Объединенные Арабские Эмираты. Именно с этим связана срочность спецоперации и визит силовиков прямо на заседание Совфеда. Они боялись упустить фигуранта уголовного дела.