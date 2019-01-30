Петербургские тротуары начали посыпать гранитной крошкой. Почти сто адресов в историческом центре города было решено обработать экологичным материалом. Также крошка будет использована на Петроградской стороне, Васильевском острове и в поселках Выборгского, Колпинского, Пушкинского, Петродворцового, Красносельского и Курортного районов.

Этот метод обработки хорошо подходит для снежного наката. Во время оттепели крошка особенно эффективна: она "вплавляется" в накат гранями. И держится до весны. Проблема состоит в том, что, несмотря на высокие антигололедные характеристики материала, крошку нельзя использовать повсеместно. Она забивает канализационные колодцы. Поэтому для ее использования Водоканал составил перечень дорог с открытой системой ливневых стоков, пешеходных зон, где вероятность попадания крошки в систему водоотведения минимальна.

Правда, таких адресов - по пальцам перечесть. Сегодня в Петербурге около 70 процентов территории города имеет общесплавную канализацию. Оставшиеся 30 - раздельную. В первую попадают хозяйственно-бытовые сточные воды и поверхностные стоки (дождевая и талая вода). А во второй есть специальный трубопровод, где эти поверхностные стоки собираются. Незнание того, что при общесплавной системе вода переходит в дождеприемники, которые не оборудованы отстойной частью, погубило эксперимент с гранитной крошкой в 1997-1998 годах. Тогда заготовили более 12 тысяч тонн материала, который весной вместе с песком закупорил дождеприемные устройства.

В Финляндии, откуда был перенят данный опыт борьбы с гололедом, канализация исключительно раздельная. Поэтому для весеннего сбора крошки в коллекторах устанавливают несложные конструкции - ведерки с небольшими отверстиями. Вода просачивается через дырки, а камни оседают.

К сожалению, петербуржцам вряд ли стоит ожидать подобного. Чтобы гранитная крошка была рассыпана на всех улицах города, нужно не только реконструировать канализацию - сделать отстойники и патрубки, но и придумать технологии для сбора материала. Также следует закупить специальную технику для распределения и сбора крошки. А все это, по словам чиновников, очень затратно. Пока у Петербурга есть только 29 больших дорожных пылесосов, которыми весной будут собирать дробленые частички гранита.

Гранитная крошка стоит чуть дороже, чем реагенты, но ее применение более эффективно

Крошку в городе используют четвертый год. Это позволило существенно сократить количество других закупаемых материалов - песка и соли. Так, в 2016 году город заготовил около 100 тысяч тон песка и 10 тысяч тонн соли. Раньше же соли требовалось примерно в 25 раз больше. Кроме того, из-за использования этого материала постоянно "бунтовали" горожане, у которых портилась обувь. По словам председателя комитета по благоустройству Владимира Рублевского, сегодня в составе антигололедной смеси соли не более 10 процентов. Благодаря этому снег не растапливается, а только разрыхляется. А затем снегоуборочные машины легко убирают его с дороги.

Гранитная крошка как материал стоит чуть дороже, чем химические реагенты и песок. Но в долгосрочной перспективе ее применение более эффективно. Помимо этого, Петербург, в отличие от других регионов, находится в выигрышном положении: в Ленинградской области много гранитных карьеров, которые снабжают город необходимым количеством материала.

При этом бытует мнение, что гранитную крошку можно использовать бесконечное количество раз: собрал, помыл, рассыпал - и так по кругу. Это неправда. По словам руководителя аппарата Ассоциации зимнего содержания дорог Анны Климентовой, так не делают даже в Скандинавских странах

- Нескончаемое использование гранитной крошки - миф. Гранит ломается, крошится и собирает нефтепродукты и битум. Чтобы отмыть один кубический метр, нужно десять кубических метров сильных моющих средств. Кроме того, нужно еще куда-то утилизировать эту грязную воду. В Норвегии, например, моют только 10 процентов от использованного за зиму гранита. Это точечные проекты, а не полномасштабная технология. Отработанную крошку там обычно используют для строительства дорог - как компонент основания, - рассказывает эксперт.

В Финляндии и Норвегии гранитная крошка применяется только на тротуарах и дорогах с низкой интенсивностью движения. Их опыт сложно сравнивать с петербургскими реалиями, так как во всей Норвегии можно насчитать столько же машин, сколько в городе на Неве.

Помимо этого, в Петербурге сложно и неэффективно использовать крошку не только из-за канализаций иного вида, но и из-за особых российских стандартов. По негласным законам во время снегопадов дороги должны быть убраны до асфальта. То есть содержать улицы в снежном накате запрещено. При этом гранит нельзя сыпать на "голую" дорогу. Выходит противоречие, решение которого специалисты пока только ищут.