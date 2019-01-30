Квитанции по оплате услуг ЖКХ, которые получили в январе жители Петербурга, удивили многих: суммы в них оказались много больше ожидаемых. Почему такое произошло? Ведь, по официальной информации, рост тарифов обещан лишь с 1 января, январские же квитанции содержат данные за декабрь.

Ирина Бугославская, заместитель председателя комитета по тарифам администрации Санкт-Петербурга, поясняет:

- Это связано с изменением ставки налога на добавленную стоимость, которая возросла с 18 до 20 процентов. В результате тарифы на коммунальные и жилищные услуги выросли на 1,7 процента. Это исключительно под влиянием изменения налоговой ставки. В натуральном выражении по нормативу прирост, например, с площади в 24 квадратных метра составил 43 рубля 54 копейки.

Людмила Соловьева, заместитель председателя жилищного комитета, называет среднюю сумму, которая в январе была выставлена за декабрь в "розовых" квитанциях петербуржцев: 4905 рублей 8 копеек.

По ее словам, рост по сравнению с декабрем 2017 года составил 16 процентов. Это заметная разница. Из чего же она сложилась? Причин тому несколько. Помимо уже названной (повышение НДС на два процента), есть и другие.

- Надо учитывать, что после относительно теплого ноября (среднемесячная температура воздуха была тогда положительной) наступило декабрьское похолодание. Перепад среднемесячных температур между ноябрем и декабрем составил шесть градусов. Это существенная разница. В 2017 году, например, этот перепад между ноябрем и декабрем был всего два градуса. Поэтому и повышение цен на тепло было не так заметно. Тогда, напомним, цифры в платежках повысились всего на 10 процентов, - сказала Людмила Соловьева.

Она напомнила также, что если платежи за тепло, воду, водоотведение жители вносят за истекший месяц, то платежи, которые определяются площадью квартиры (например, плата за капремонт), им выставляют месяц в месяц. С января текущего года в городе, как известно, на рубль с квадратного метра возросла плата за капитальный ремонт. И это тоже привело к увеличению сумм в квитанциях.

Кроме того, по словам чиновников, петербуржцам впервые за много лет пришлось пережить рост тарифов не с 1 июля, как это обычно бывало, а с 1 января. Летом, когда платежи в квитанциях по понятным причинам ниже (в них ведь не входят расходы на отопление), размер платы не оказывает такого шокирующего воздействия.

Перепад среднемесячных температур между ноябрем и декабрем составил шесть градусов, сразу выросла и плата

Тем не менее следующее повышение тарифов традиционно произойдет и с 1 июля. При этом предельно максимальный темп роста платы граждан установлен на федеральном уровне в 4,5 процента, но власти Петербурга приняли решение о снижении этой цифры до 4,3 процента.

- При этом цена каждого ресурса в коммунальных услугах (отопление, горячее водоснабжение, электроснабжение, газ, холодная вода, водоотведение) имеет свой темп роста, - напоминает Ирина Бугославская. - Например, расценки на горячую воду и отопление по сравнению с январем в июле изменятся на 3,9 процента, тарифы на электроэнергию возрастут в среднем на 5 процентов, газ - на 1,4 процента, холодную воду и водоотведение - на 7 процентов. Таким образом, общий прирост платежа за год в сравнении с декабрем минувшего года уложится в 147 рублей.

А каких изменений ждать горожанам по итогам января? Чиновники предупреждают: учитывая, что среднемесячная температура за окном в январе будет еще ниже, цифры в квитанциях опять подрастут. Если в декабре среднемесячная температура была минус 3,2 градуса, то в январе она ожидается минус 5,1.

Но есть и утешительные новости: введение в действие регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Санкт-Петербурге приостановлено на год. Ввести такой мораторий сроком на три года позволяет новый федеральный закон. Власти Петербурга пока ввели мораторий на 12 месяцев. Поэтому роста цен на вывоз, утилизацию, хранение, обезвреживание ТКО в нашем городе в 2019 году не будет. Это существенно ограничило для горожан рост платежей за ЖКХ: в других регионах резкий рост тарифов объясняется еще и мусорной реформой. У нас этого роста пока нет.

Кстати

В Санкт-Петербурге открыта горячая линия, посвященная проблемам ЖКХ.

С начала года от петербуржцев сюда поступило уже более 500 жалоб, кроме того, в жилищный комитет за январь пришло 180 письменных обращений. В основном горожане жалуются на "необоснованность", как они считают, начислений за услуги ЖКХ.