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30.01.2019 16:44
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Ракицкий объяснил решение перейти в "Зенит"

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

"Зенит" презентовал в Санкт-Петербурге новичка команды Ярослава Ракицкого. В мероприятии принял участие также главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак.

По словам Ракицкого, он сразу согласился на переход в питерский клуб.

Фото: AP Photo/Claude Paris
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"С Семаком мы еще не говорили. Думаю, скоро побеседуем", - сказал Ярослав. "Семак позвонил мне и спросил, хочу ли я перейти в "Зенит". Я сразу сказал, что хочу этого. Рад быть в Санкт-Петербурге, в таком великом клубе".

Ракицкий также признался, что в последний год в "Шахтере", "эмоции, возможно, потухли". Напомним, что Ярослав - воспитанник академии донецкого клуба, за основную команду которого он выступал с 2009 года. Также защитник сравнил уровни российского и украинского чемпионатов.

"Физически чувствую себя прекрасно. 29 лет - это разгар карьеры", - поведал Ракицкий. "Не хотелось бы сейчас об этом говорить, но, возможно, в течение последнего года игры за "Шахтер" мои эмоции потухли. Что касается уровня чемпионатов, то российское первенство сейчас на голову сильнее украинского. Уже пятый год, как украинский чемпионат ослаб. Мне хотелось выступать в более сильном турнире".

Ракицкий также заявил, что у него в Санкт-Петербурге живет отец. "Кроме того, мои мама и дядя учились здесь. Даже няня ребенка жила в Питере", - добавил игрок.

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