Шарапова снялась с турнира в Санкт-Петербурге

Экс-первая ракетка мира, пятикратная победительница турниров "Большого шлема" Мария Шарапова снялась с турнира St. Petersburg Ladies Trophy 2019.

Сегодня в 18.30 Шарапова должна была сыграть во втором круге с соотечественницей Дарьей Касаткиной. Но отказалась от выступления из-за травмы правого плеча. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Таким образом, Касаткина прошла в четвертьфинал без борьбы. Ее следующей соперницей будет победительница матча между россиянкой Верой Звонаревой и немкой Юлией Гергес.

Напомним, это был дебютный St. Petersburg Ladies Trophy для Шараповой. В прошлом году принять приглашение организаторов не получилось из-за несостыковок в турнирном графике. В этом году в первом раунде Мария уверенно обыграла представительницу Австралии Дарью Гаврилову со счетом 6:0, 6:4.

Перед поездкой в Питер Мария неплохо стартовала на Открытом чемпионате Австралии, где победила третью ракетку мира и чемпионку Мельбурна-2018 датчанку Каролин Возняцки, но в четвертом круге уступила хозяйке кортов Эшли Барти. В начале января она снялась с турнира в Шэньчжэне по ходу четвертьфинала против белоруски Арины Соболенко.