В Калининграде СК выяснит причину смерти крановщика на стройплощадке

В Калининграде следователи проводят проверку в связи с гибелью крановщика на строительном объекте на улице Инженерной. Сообщение о ЧП поступило вечером 29 января, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Калининградской области.

Тело 57-летнего мужчины находилось тремя метрами ниже кабины крановщика на одной из так называемых площадок для отдыха. Речь идет о горизонтальных элементах крана, расположенных между лестницами. Почему крановщик упал на эту площадку, еще предстоит выяснить СК. Возможно, мужчине стало плохо или он просто оступился.

Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, следователи опрашивают свидетелей, очевидцев, коллег погибшего. По результатам проверки специалисты решат, следует ли возбуждать уголовное дело.