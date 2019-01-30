В Мурманске моряки спасли от собак новорожденного тюленя

В порту Мурманска моряки отбили от бездомных собак новорожденного тюленя. Судя по всему, мать родила его возле берега, а напавшие собаки заставили ее спасаться в Кольском заливе.

Моряки забрали малыша в каюту судна и связались с Мурманским океанариумом, сотрудники которого имеют большой опыт работы с морскими животными.

- Скорее всего, это гренландский тюлень, хотя точно определить это пока сложно. От роду ему меньше суток, а детеныши нерпы, гренландского и серого тюленей рождаются одинаково белыми, - рассказала директор океанариума Ирина Коротыш. - Сейчас он у нас. Главная задача - "запустить" ему пищеварительную систему, потому что он даже материнского молочка попробовать не успел. Поэтому мы составляем для него специальные питательные смеси и кормим из бутылочки с соской.

Малыш останется в Мурманском океанариуме как минимум на два ближайших месяца.