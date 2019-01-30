В небе над Заполярьем местные жители заметили яркий падающий объект

Жители Апатитско-Кировского района Мурманской области активно делятся в соцсетях видеозаписью падающего объекта, который был замечен в небе накануне вечером. В комментариях к видео пользователи шутят о том, что "закатилась чья-то звезда" и "посещении инопланетян".

- Думаю, что это был спорадический болид - иными словами, случайный метеорит, - сообщил корреспонденту "РГ" мурманский астроном Виктор Трошенков, которые многие годы посвятил наблюдению за Солнцем.

По его словам, в этом явлении нет ничего необычного. Каждый сутки в атмосферу Земли из космоса выпадает около 100 тысяч тонн метеоритного вещества, большая часть которого сгорает в атмосфере.

В темное время суток при ясной погоде вспышки метеоритов в небе можно наблюдать довольно часто.