В Петербурге из залитой кипятком квартиры спасли кошку и собаку

В Петербурге бригада спасателей вызволила из заливаемой кипятком квартиры кошку и собаку, сообщили "РГ" в пресс-службе городского управления МЧС.

В доме №10 на Мясной улице на втором этаже прорвало трубу с горячей водой. В квартире в этот момент людей не было, и кипяток стал заливать первый этаж.

Жительница первого этажа поднялась к соседям выяснять, что происходит, прикрыла дверь и не заметила, как она захлопнулась. Не достучавшись до соседей, петербурженка спустилась к себе и обнаружила, что дверь закрыта. Соседи вызвали МЧС.

Бригада спасателей приехала быстро и в считанные минуты вскрыла дверь. Медлить было нельзя, дело в том, что в запертой квартире оказались кошка и собака, в квартире начала обваливаться штукатурка, а с потолка лился кипяток.

Когда спасатели зашли в квартиру, их обдало облаком пара. Тем не менее, они вынесли животных хозяйке. Кошка и собака не пострадали.

В парадной в связи с аварией была перекрыта горячая вода. В затопленной квартире отключили электричество.