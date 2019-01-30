В Петербурге оштрафован водитель, прокативший друга на тюбинге по КАД

В Петербурге сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности 19-летнего водителя автомобиля ВАЗ 21113, который на 94-м километре Кольцевой автодороги (КАД) привязал ватрушку тросом к машине и прокатил на скорости своего приятеля.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, молодого человека оштрафовали за перевозку пассажира вне кабины транспортного средства.

Пассажир, ему 18 лет, к ответственности привлечен не был. Экстремальное катание закончилось благополучно, тем не менее, сотрудники ГИБДД провели с водителем профилактическую беседу.

Оштрафованный водитель объяснил свой поступок юношеским максимализмом и пообещал, что в будущем не будет создавать на дороге ситуаций, которые подвергают опасности жизнь других людей.

К слову, разрешенная скорость на КАД составляет 110 километров в час.