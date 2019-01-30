В Петербурге открыли новое общежитие для студентов СК РФ

В День студента, 25 января, учащиеся Санкт-Петербургской академии Следственного комитета получили подарок - новое общежитие. Красную ленточку на церемонии открытия перерезал председатель СК РФ Александр Бастрыкин, который специально приехал в Северную столицу, чтобы поздравить будущих следователей с этим событием.

Новый дом для студентов торжественно открыли в самом центре города, на набережной реки Мойки. Место историческое: именно в этом комплексе зданий в 1866 году открылась Александровская военно-юридическая академия - первое в России и единственное на тот момент в мире учебное заведение, готовившее военных юристов. Здесь они и учились, и жили.

Спустя полтора столетия традиция возобновляется. Общежитие снова в двух шагах от самой академии. В первую очередь это значит, что теперь времени на дорогу до учебы студентам тратить не придется: сейчас по договоренности с Военной академией связи они живут на Парадной улице.

Всего пятиэтажная постройка вместит 183 человека. Условия для будущих следователей создали максимально комфортные. Так, просторные комнаты вмещают от двух до четырех жильцов, на каждом из этажей есть кухня с современной техникой, прачечная и даже пространства для досуга и самостоятельной подготовки.

- Я рад, что наконец свершилось то, чего мы ждали более трех лет - у вас рядом с учебным зданием появился свой дом. Здесь будет все, чтобы вам жилось удобно и хорошо. Годы учебы проходят очень быстро, но все мы помним, что, кроме лекций, есть еще и общага, где скрывается большой пласт культуры студенческой жизни. Это то место, где общаются с друзьями, отдыхают, обмениваются идеями.

Место, где можно чувствовать себя как дома, - обратился к студентам Александр Бастрыкин.

Комнаты вмещают от двух до четырех жильцов, на каждом из этажей есть кухня и прачечная

Он поблагодарил коллектив академии и отдельно строителей, сумевших ввести объект в эксплуатацию в рекордные сроки, которые на одном из этапов были существенно скорректированы. Всего на ремонт общежития ушло три месяца, работы велись с сентября по декабрь 2018 года.

После торжественной церемонии глава СК РФ осмотрел новый дом будущих следователей - прошелся по этажам, заглянул в комнаты. И остался доволен. Не скрывали радости и сами студенты.

- Ощущение того, что общежитие станет для нас настоящим домом, действительно есть. Мы ведь здесь находимся почти постоянно - с утра до вечера, а теперь и учеба, и жизнь вне ее соединятся в одном нашем мирке. А еще у каждого из нас здесь будет чуть больше личного пространства. Например, своих шкафчиков до этого ни у кого не было. И вот так облюбовать свое место - это очень приятно, - поделилась председатель студенческого совета академии Виктория Лопатько.

Заезд будущих следователей в комнаты прямо по соседству с академией ожидается в самое ближайшее время.

Справка "РГ"

Санкт-Петербургская академия СК РФ была основана в мае 2016 года. Появление второго вуза в системе ведомства (первый существует в Москве) было обусловлено отсутствием профильных учебных заведений для подготовки узкоспециализированных кадров. Как и в большинстве российских вузов, обучение в академии длится пять лет, выпускникам присваивается квалификация "юрист". Прием проводится на конкурсной основе из числа лиц, прошедших отбор в следственных органах СК РФ. На обучение принимают не только юношей, но и девушек.