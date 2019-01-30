В регионах СЗФО началась эвакуация из-за сообщений о минировании

По регионам Северо-Запада прокатилась волна анонимных угроз о заложенных взрывных устройствах в помещениях школ, больниц, а также в административных зданиях. В Архангельской и Новгородской областях прекращены занятия в школах, в Мурманске эвакуировали мэрию и жилой дом, в Петрозаводске "заминировали" здание городской администрации.

Учеников всех школ Архангельска 30 января освободили от занятий в связи с поступившими угрозами о заложенных взрывных устройствах. Такое решение было принято на заседании городского штаба по чрезвычайным ситуациям, сообщила пресс-служба администрации Архангельска.

Детей отправляют по домам. Все школьные здания будут обследованы на предмет взрывных устройств. По информации "РГ", сообщения о минировании поступили на электронную почту нескольких школ Архангельска. Но в них содержится угроза в адрес всех средних образовательных учреждений.

- Наша задача - обеспечить безопасность детей и создать условия для проведения обследований зданий. Поскольку в тексте письма есть угроза в адрес всех школ, то принято решение на сегодняшний день освободить всех учащихся от занятий, сообщил и.о. главы Архангельска Даниил Шапошников.

Администрация города призвала родителей сохранять спокойствие и проконтролировать преждевременное возвращение детей домой.

В тех архангельских школах, которые не подчиняются администрации города, а находятся в ведении министерства образования области, учебный процесс не остановлен, но школьные здания также будут обследованы на предмет взрывных устройств.

Аналогичные угрозы поступили и в медицинские учреждения Архангельска. Эвакуированы пациенты и персонал областной больницы.

В Мурманске эвакуировано здание городской мэрии. Полиция начала проверку сообщения об угрозе взрыва здания городской администрации. Здание оцеплено, из него эвакуированы сотрудники мэрии.

- Сигнал об угрозе взрыва поступил сегодня, - рассказала инспектор по взаимодействию с СМИ УМВД РФ по Мурманску Надежда Птицына. - Сообщить подробности мы пока не можем. Ведется проверка.

Ранее в этот же день поступило сообщение об эвакуации жильцов дома №11 на улице Софьи Перовской областного центра. Причина та же - угроза взрыва. По словам Надежды Птицыной, экстренные службы уже проверили дом и не обнаружили там взрывного устройства, в данное время жильцы уже вернулись в свои квартиры. По данному сообщению также ведется проверка.

Всего в столице Заполярья на данный момент эвакуировали 12 объектов, в том числе Мурманскую областную клиническую больницу, областную администрацию.

В Великом Новгороде из-за анонимных угроз отменены занятия во всех городских школах,сообщили "РГ" в пресс-службе регионального правительства. В областной клинической больнице перенесены плановые операции, закрыта и поликлиника, прием пациентов ведется в соседнем отдельно стоящем здании. Все помещения обследуются на предмет нахождения в них взрывных устройств, ведутся следственные действия.

Рабочий день для сотрудников администрации Петрозаводского городского округа начался с эвакуации. Поступил звонок о минировании. Все специалисты были вынуждены покинуть свои кабинеты, сообщили "РГ" в городской администрации.

Из-за массовых звонков о минировании идет эвакуация Прионежской администрации и районного суда, здания которых расположены в Петрозаводске. Приостановлен учебный процесс сразу в пяти школах города. Как сообщили в министерстве здравоохранения Карелии, сообщения о заложенных бомбах поступили по электронной почте и в несколько медицинских учреждений - Детскую республиканскую и городскую больницы, Республиканскую инфекционную и Больницу скорой медицинской помощи.