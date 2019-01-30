Видео: В Ленинградском зоопарке показали кормление тигра Амадея

Ленинградский зоопарк снял на видео кормление амурского тигра Амадея, одного из самых суровых обитателей учреждения.

Амадей живет в просторном застекленном вольере. Кормят тигра крупными кусками мяса.

Чтобы Амадей не потерял активность, часто сотрудники зоопарка устраивают для него что-то вроде мини-охоты. В этот раз мясо не просто положили в вольер, сотрудники отдела хищных животных, подвесили к дереву кусок туши.

Вольеры хищников имеют очень сложную конструкцию. Пока сотрудники оформляли для Амадея добычу, сам тигр находился в другой части вольера и был заперт на ключ. Через особо прочное стекло он с интересом наблюдал за происходящим.

Когда "обед" был подвешен к дереву, а сотрудники покинули вольер, дверь, отделяющая Амадея от добычи наконец открылась. Хищник за несколько секунд сорвал кусок мяса с дерева и удалился с ним к себе в укрытие, чтобы пообедать вдали от посторонних глаз.