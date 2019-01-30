Питерский "Зенит" на базе в Удельном парке провел презентацию своего первого новобранца в нынешнем межсезонье Ярослава Ракицкого.

Напомним, о переходе защитника, до сих пор выступавшего за донецкий "Шахтер", "Зенит" объявил в понедельник, 28 января. Адаптироваться украинскому новичку к новым реалиям придется без раскачки: сегодня команда, на пару дней вернувшаяся домой, отправляется на очередной подготовительный сбор. А накануне футболист ответил на вопросы журналистов.

- Я скажу только пару вещей. Очень доволен, что приехал в Петербург и буду играть за действительно великий клуб, - грамотно начал свое выступление Ракицкий. - Знаю, что команда идет на первом месте, и хочу, чтобы так и оставалось. Я готов играть за команду, за город. Буду себя отдавать полностью. За это будьте спокойны.

Особых оснований не верить новичку у болельщиков нет. Тем более, как выяснилось, Питер для Ракицкого - город совсем не чужой. Здесь, к примеру, уже больше 20 лет проживает его отец. "А так, вся моя семья училась в Петербурге. Даже няня моего ребенка до 17 лет жила тут", - признался Ярослав.

Но в "Зенит" футболист перешел, разумеется, не только из-за семейной связи с городом на Неве.

- Понятно, что российский чемпионат сейчас на голову или даже на две сильнее, чем украинский, - был категоричен Ракицкий. - Украинский чемпионат - очень слабый и не очень интересный. И так уже пятый год. Поэтому мне и хотелось перейти в новый турнир и топ-команду.

Кроме того, у игрока в последнее время не складывалось в родном "Шахтере". Ракицкий часто не попадал в состав, по слухам, из-за конфликта с главным тренером команды Паулу Фонсекой. Но сам 29-летний защитник все карты предпочел не открывать.

- Физически я чувствую себя прекрасно, - заверил футболист. - Мне 29 лет, это самый разгар карьеры. Эмоционально - да, возможно, эмоции немного угасли. Я не могу говорить вам, но потом объясню тренеру, что происходило в моей голове в последний год. А сейчас обсуждать это не хотел бы.

Кстати, с наставником питерцев Сергеем Семаком Ракицкий познакомился лишь накануне. Времени, чтобы узнать друг друга получше, у них осталось не так уж и много: уже 12 февраля "Зениту" предстоит первый матч против турецкого "Фенербахче" в 1/16 финала Лиги Европы.