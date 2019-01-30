Новости

Матерящегося пассажира высадили из самолета во Внуково 19:00
Самая смертоносная эпидемия в Хорватии унесла жизни 45 человек 18:57
Первый Ту-160М поступит в войска в 2021 году 18:56
Новак назвал санкции против венесуэльской PDVSA незаконными 18:49
Окулист, в которого врезалась Гвинет Пэлтроу, подал на нее в суд 18:35
Путин освободил от должности замминистра юстиции 18:34
В Австрии удвоят штрафы за ДТП с детьми 18:20
Президент Германии "застрял" в Эфиопии из-за поломки самолета 18:10
Расчеты С-300 защитили Северный морской путь в ходе учений 18:09
Работы по купольному кресту храма Росгвардии завершатся в конце января 18:08
Найден 35000-летний череп современного человека 18:08
Онищенко высоко оценил действия столичных властей по выявлению кори 18:05
Названа дата старта продажи билетов на Платоновский фестиваль 18:03
Bugatti, простоявшие полвека в сарае, продадут на аукционе 18:01
СК попросил арестовать Арашукова по обвинению в организации убийств 18:00
В небе над Заполярьем местные жители заметили яркий падающий объект 17:59
Власти Австрии боятся распространения "желтых жилетов" по Европе 17:48
Орешкин сравнил проблемы в туристической отрасли с банковской сферой 17:46
Швейцарского полицейского оштрафовали во время погони 17:45
В Нигерии освободили захваченных пиратами российских моряков 17:42
В Техасе казнят преступника за убийство 30-летней давности 17:37
Путин: Нам не безразлично, как будет сформирован парламент в Молдове 17:35
Под Ярославлем возбуждено дело об опасном для глаз квесте 17:31
По роману про советских пионеров-вампиров "Пищеблок" снимут сериал 17:25
В администрации Балашихи прошли обыски 17:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
30.01.2019 18:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Код в помощь

Подопечным дома престарелых Ленинградской области выдадут браслеты с QR-кодами
Текст: Вера Черенева ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 20(7778)
Пациентам Всеволожского дома-интерната для престарелых и инвалидов 5 февраля выдадут браслеты с зашифрованными данными (QR-кодами). Если к ним поднести мобильный телефон, на экране появится информация об адресе учреждения, его телефон и данные о том, как оказать человеку первую помощь.

В правительстве Ленинградской области отмечают, что Всеволожский дом-интернат стал первым учреждением в регионе, где подопечным раздадут технологичные браслеты.

- Они не содержат индивидуальной информации, - рассказал один из инициаторов проекта, Вячеслав Пинчук. - Там только данные об учреждении, где проживает человек.

Пожилых людей будут доставлять до больниц на специальных машинах

Несколько месяцев назад Вячеслав Пинчук принимал участие в конкурсе "Лидеры России". В полуфинале он познакомился с другими конкурсантами из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и у них родился общий проект - разработать браслеты для людей, которые могут потеряться.

- Очень часто люди с тяжелыми заболеваниями теряются на улицах. Когда к ним обращаются прохожие и предлагают помощь, они не могут вспомнить своего адреса, имени, а также телефона близких, - говорит активист.

В перспективе планируется выпуск браслетов с индивидуальными данными пожилых людей

В семьях, где живут люди, страдающие потерей памяти, часто дают своим близким записки с базовой информацией. Но и они не всегда помогают. Человек, который не может вспомнить, на какой улице он живет, в стрессовой ситуации забывает, что у него есть записка со всеми данными. Браслет же всегда на руке, и прохожие, которые решат прийти на помощь, всегда смогут получить нужную информацию.

Ширина браслета - 2 сантиметра, это больше, чем ширина стандартных силиконовых браслетов, которые сейчас довольно популярны. Пинчук объясняет это техническими особенностями: напечатать QR-код на поверхностях меньшего размера невозможно.

В перспективе авторы проекта собираются выпускать браслеты с индивидуальными данными: фамилией, именем человека, координатами его близких родственников. Но здесь потребуется другая технология - код будет наноситься методом гравировки, что позволит вместить больший объем данных.

Фото: Светлана Сибина/РГ
Почему пожилая омичка до сих пор живет по советскому паспорту

- Сама идея очень хорошая, - говорит директор Всеволожского дома-интерната для престарелых и инвалидов Наталья Коровичева. - У нас в учреждении, как это ни грустно, большинство подопечных не способны передвигаться самостоятельно. Тем не менее есть и те, кто любит гулять по территории и часто выходит в магазин. Одна торговая точка расположена от нас в полутора километрах, до другой - все четыре. Люди ездят туда на автобусе. Но нужно понимать, что у наших подопечных, находящихся в очень солидном возрасте, много серьезных заболеваний, они могут растеряться и забыть, где находятся.

В поселке городского типа Имени Свердлова, где расположен интернат, местные жители подопечных учреждения прекрасно знают. И, бывает, звонят в интернат и просят забрать пациента с улицы. Многие сами довозят пожилых людей до интерната или вызывают "скорую". Поэтому, когда к нам обратились активисты и предложили подарить нашим подопечным браслеты, мы, конечно, согласились.

Финансирования у проекта пока нет, себестоимость одного изделия составляет 100 рублей.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Нигерии освободили захваченных пиратами российских моряков
В Кремле прокомментировали новую волну сообщений о "минировании"
После пропажи капитана "Норда" на Украине завели дело об убийстве
Рябков: РФ изучит информацию о "тайном" предложении Москвы Пхеньяну
Хабиб Нурмагомедов больше не будет выступать в Неваде