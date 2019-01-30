Пациентам Всеволожского дома-интерната для престарелых и инвалидов 5 февраля выдадут браслеты с зашифрованными данными (QR-кодами). Если к ним поднести мобильный телефон, на экране появится информация об адресе учреждения, его телефон и данные о том, как оказать человеку первую помощь.

В правительстве Ленинградской области отмечают, что Всеволожский дом-интернат стал первым учреждением в регионе, где подопечным раздадут технологичные браслеты.

- Они не содержат индивидуальной информации, - рассказал один из инициаторов проекта, Вячеслав Пинчук. - Там только данные об учреждении, где проживает человек.

Несколько месяцев назад Вячеслав Пинчук принимал участие в конкурсе "Лидеры России". В полуфинале он познакомился с другими конкурсантами из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и у них родился общий проект - разработать браслеты для людей, которые могут потеряться.

- Очень часто люди с тяжелыми заболеваниями теряются на улицах. Когда к ним обращаются прохожие и предлагают помощь, они не могут вспомнить своего адреса, имени, а также телефона близких, - говорит активист.

В перспективе планируется выпуск браслетов с индивидуальными данными пожилых людей

В семьях, где живут люди, страдающие потерей памяти, часто дают своим близким записки с базовой информацией. Но и они не всегда помогают. Человек, который не может вспомнить, на какой улице он живет, в стрессовой ситуации забывает, что у него есть записка со всеми данными. Браслет же всегда на руке, и прохожие, которые решат прийти на помощь, всегда смогут получить нужную информацию.

Ширина браслета - 2 сантиметра, это больше, чем ширина стандартных силиконовых браслетов, которые сейчас довольно популярны. Пинчук объясняет это техническими особенностями: напечатать QR-код на поверхностях меньшего размера невозможно.

В перспективе авторы проекта собираются выпускать браслеты с индивидуальными данными: фамилией, именем человека, координатами его близких родственников. Но здесь потребуется другая технология - код будет наноситься методом гравировки, что позволит вместить больший объем данных.

- Сама идея очень хорошая, - говорит директор Всеволожского дома-интерната для престарелых и инвалидов Наталья Коровичева. - У нас в учреждении, как это ни грустно, большинство подопечных не способны передвигаться самостоятельно. Тем не менее есть и те, кто любит гулять по территории и часто выходит в магазин. Одна торговая точка расположена от нас в полутора километрах, до другой - все четыре. Люди ездят туда на автобусе. Но нужно понимать, что у наших подопечных, находящихся в очень солидном возрасте, много серьезных заболеваний, они могут растеряться и забыть, где находятся.

В поселке городского типа Имени Свердлова, где расположен интернат, местные жители подопечных учреждения прекрасно знают. И, бывает, звонят в интернат и просят забрать пациента с улицы. Многие сами довозят пожилых людей до интерната или вызывают "скорую". Поэтому, когда к нам обратились активисты и предложили подарить нашим подопечным браслеты, мы, конечно, согласились.

Финансирования у проекта пока нет, себестоимость одного изделия составляет 100 рублей.