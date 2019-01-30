На Кубани "заминировали" около 400 школ и соцучреждений

Сегодня утром в столице Кубани и районном городе Усть-Лабинске эвакуировали почти 400 социально значимых объектов из-за серии ложных сообщений о "минировании".

Сотрудники МЧС и полиция проводят проверку в 55 больницах, 92 школах и 242 административных учреждениях. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Все анонимные сообщения об угрозах общественной безопасности, тем более связанные с местами массового пребывания детей, отрабатываются с особой тщательностью. В данном случае проверочные мероприятия в школах завершены, информация об опасности не подтвердилась, занятия в классах возобновились. Такие же мероприятия проводятся в больницах города. Ситуация в городе находится под контролем правоохранительных органов, - рассказал заместитель главы Краснодара Виталий Косенко, которого цитирует пресс-служба мэрии.

В Усть-Лабинске, по данным властей края, также прокатилась волна анонимных звонков. В городе было эвакуировано более 5 тысяч человек. Сейчас учреждения возобновили работу в штатном режиме, ни в одном из случаев информация о "минировании" не подтвердилась.

В правоохранительных органах пока никак не комментируют происходящее.