Три самолета США провели разведку у берегов Крыма

Три самолета ВВС и ВМС США провели сегодня днем разведку в Черном море у берегов Крыма, сообщил в своем Twitter специализированный портал, ведущий мониторинг полетов военной авиации.

По данным ресурса, утром с авиабазы Суда-бей на острове Крит вылетел самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V. Следом с этой же базы взлетел патрульный самолет ВМС США Lockheed ЕР-3Е Orion. Оба направились к российскому побережью Черного моря. Boeing RC-135V провел мониторинг в море у юго-западного и юго-восточного берега Крыма, а также побережья Краснодарского края.

Еще один борт ВМС США - патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon - поднялся в воздух с итальянской авиабазы Сигонелла и направился в район Крыма. Он пролетел над морем у берегов полуострова от мыса Тарханкут до Севастополя, приблизившись к нему на 34 километра.