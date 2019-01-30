В аэропорту Краснодара из-за тумана задержали четыре рейса

В аэропорту Краснодара в среду из-за плотного тумана задержали четыре авиарейса. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Утром в районе аэропорта туман был настолько плотный, что видимость составляла менее тридцати метров.

- По данным на 10.00, на прилет и вылет в Международном аэропорту Краснодар задержаны четыре авиарейса, - сообщила корреспонденту "РГ" официальный представитель аэропорта Анна Шалимова. - Один из них из Москвы находится на запасном аэродроме в Сочи. Три московских самолета задержаны на прилет в Краснодар. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний. Ожидается, что все задержанные рейсы будут выполнены до 13.00.

Ранее сообщалось, что из-за тумана и плохой видимости задерживается девять рейсов. Четыре рейса задержаны на вылет из аэропорта в Краснодаре, еще пять - на прилет. Два борта были направлены на запасной аэродром из-за тумана, передает ТАСС.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сильный туман в городе и его окрестностях может сохраняться в течение всех суток 30 января или даже продлиться до 31 января.