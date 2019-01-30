В Астрахани двое чиновников задержаны при получении взяток

Мэр города Камызяк Дмитрий Васильев и глава Камызякского района Астраханской области Владимир Сухоруков задержаны сотрудниками правоохранительных органов при получении взяток.

Об этом сообщил "РГ" собственный источник в силовых структурах региона. Источник уточнил, что взятки высокопоставленные чиновники получили от местных бизнесменов. Суммы, которые предприниматели вручили Васильеву и Сухорукову, оказались довольно крупными.

Задержание госслужащих было произведено силовиками в Астрахани в разное время.