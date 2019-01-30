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30.01.2019 15:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Дом раздора

В бывшем здании караимов разместят детский образовательный центр
Текст: Ольга Нагорная (Симферополь)
Российская газета - Крым № 19(7777)
Караимской общественной организации не удалось отстоять здание, которое они считают культурным наследием своего народа. В итоге судебные приставы потребовали освободить помещения, которые караимы делили с симферопольской вечерней школой. Теперь в историческое здание переедет новое образовательное учреждение.

Начальник управления образования горадминистрации Симферополя Татьяна Сухина рассказала, что там разместится центр детского и юношеского творчества "Радуга". Его корпус ютился в ветхом здании в Детском парке. Чтобы перевести детей в здание на Чехова, там устанавливают новые оконные блоки.

Фото: Ярославский городской портал
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Власти Симферополя считают, что в долгом разбирательстве между караимской общиной и муниципалитетом поставлена точка. В 2016 году горадминистрация зарегистрировала право собственности на объект. Позже директор вечерней школы, работавшей в этом же здании, подал иск в суд на общественников.

Полгода назад это требование было удовлетворено. Примечательно, что после подачи иска решением горадминистрации вечернюю школу начали ликвидировать.Представители общины указывают на нежелание администрации признавать исторические документы и права общины на культурное наследие.

Председатель Союза общественных организаций караимов Татьяна Шайтанова говорит, что союз в течение нескольких лет писал письма в Управление образования Симферополя об оформлении договора аренды, в том числе платной. Общине важно остаться в здании, которое с начала ХХ века использовал народ.

- Суд предложил решить все мирным путем и заключить договор аренды, - говорит она. - Мы обратились с письмом в управление образования города. Управление нам отказало. Написали, что школа ликвидируется и до определения другого юридического лица, которое займет здание на улице Чехова вместо вечерней школы, этот вопрос решить невозможно.

Фото: Лидия Балашова, Татьяна Купцова
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Павел Арефьев, бывший директор вечерней школы, а теперь председатель ликвидационной комиссии, уточнил, что функции учреждения будет осуществлять 31-я школа на улице Титова, куда переведены все ученики, пожелавшие продолжать обучение. При этом его версия абсолютно противоположна версии общины.

- Город неоднократно предлагал Союзу общественных организаций караимов Республики Крым помещения не меньшей площади в любом районе, - сказал он. - Это обсуждалось на совещании с Русланом Бальбеком, депутатом Госдумы РФ, на совещании в Госкомнаце Крыма. Помимо того что им выделяют на

Пролетарской улице помещение - восстанавливают кенассы - предлагалась недвижимость и в центре города, и на проспекте Победы. Они отказались. Хотели сохранить за собой это якобы историческое здание. Ни одного подтверждающего архивного документа, о том, что это так, я не видел.

"РГ" поинтересовалась, есть ли вероятность заключения договоров аренды общественными организациями караимов с детским центром.

- Только в законном варианте, - сказала Татьяна Сухина. - Сейчас союз находится там незаконно - суд определил, что они обязаны покинуть территорию учебного учреждения.

Между тем

Осенью 2017-го горадминистрация Симферополя пыталась добиться выселения двух караимских организаций из здания, которое те считают исторически караимскими. Двухэтажка на улице Чехова, 13, в самом центре города, находится в минуте ходьбы от Совета министров РК. Караимская религиозная община "Чолпан" и Союз общественных организаций караимов занимали два помещения на первом этаже здания. Остальные помещения занимала МБОУ "Вечерняя школа".

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Татьяна Шайтанова рассказывает, что, согласно архивным справкам, в 1902 году вдова киевского купца Эстер Чефаньевна Коген пожертвовала 15 тысяч рублей караимскому благотворительному обществу на строительство нового здания для женской караимской бесплатной школы. В некоторых источниках упоминается, что здание еще до 1916 года принадлежало представителям этого народа. Подтверждали данный факт документы в Госархиве Крыма и список владельцев Симферополя за 1914 год, в котором домовладельцем здания по адресу ул. Кантарная, 13 (теперь Чехова), указано караимское благотворительное общество. И в "Справочной книге по Симферополю" за 1911 год на этом адресе было указано караимское общественное девичье училище с бесплатным обучением. Здесь, помимо общеобразовательных предметов, преподавали основы караимской религии и древнееврейский язык. С 1950-х в здании обосновалась вечерняя школа N7.

Община надеялась сохранить права на помещения. В 1992 году Совет министров Крымской АССР постановлением N 5 "О мерах по сохранению и возрождению культурного наследия караимов и крымчаков" снова выделил в этом здании место для работы крымского национально-культурного общества. В 1995 году постановлением правительства Автономной Республики Крым здание вечерней школы N7 г. Симферополя безвозмездно передали в собственность ассоциации крымских караимов "Крымкарайлар".

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