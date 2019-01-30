В Сочи возбудили дело на дебошира рейса Санкт-Петербург - Анталья

Южное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело в отношении мужчины 1985 года рождения, который устроил дебош на борту летевшего из Санкт-Петербурга в Анталью самолета (часть 1 статьи 213 УК РФ - "Хулиганство").

- Воздушное судно экстренно село в Сочи из-за неадекватного мужчины. Он устроил дебош на борту и ударил стюардессу, - рассказали в ведомстве. - По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина задержан.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.