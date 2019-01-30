Екатеринбургский "Автомобилист" сделал еще один шаг к победе в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Накануне команда Андрея Мартемьянова "перебодала" в Казани местный "Ак Барс" - 2:1. В основное время зрители увидели только две шайбы: в первом периоде на гол Анатолия Голышева хозяева ответили шайбой Роба Клинкхаммера. А в серии буллитов автором решающего броска стал форвард уральцев Дэн Секстон.

Благодаря этой победе "Автомобилист", возглавляющий турнирную таблицу на Востоке, увеличил свое превосходство над ближайшими преследователями в лице омского "Авангарда" и астанинского "Барыса" до десяти очков. Теперь должно произойти что-то из ряда вон выходящее, чтобы "Авто" упустил первую строчку. Которая, между прочим, гарантирует в плей-офф преимущество своего льда минимум до самого финала конференции. Если, конечно, уральцы до этой стадии доберутся.

Интересно, что две предыдущие встречи команд в нынешней "регулярке" завершились в пользу "Ак Барса". Однако тот факт, что "Автомобилист" сумел прервать тенденцию, в Казани не вызвал большого расстройства. Равно как и то обстоятельство, что подопечные Зинэтулы Билялетдинова потерпели уже седьмое поражение в последних 11 матчах.

Как и екатеринбуржцы, "Ак Барс" досрочно гарантировал себе участие в Кубке Гагарина. А место, с которого команда выйдет в плей-офф, для казанцев, судя по всему, вопрос второстепенный. "Идет подготовка к плей-офф", - коротко прокомментировал ситуацию Билялетдинов. Что имел в виду тренер, стало понятно после слов форварда "Ак Барса" Артема Лукоянова.

- Всей кухни рассказывать не буду, но нас хорошо поднагрузили перед плей-офф, - поведал журналистам хоккеист. - Нужно пока играть через не могу. Постараемся переломить эту ситуацию, а потом будет намного легче. Да, второй матч подряд уже по одной шайбе забиваем. Вроде и моменты создаем, могли и выиграть, но, значит, нужно создавать еще больше моментов.

В любом случае, учитывая исключительную плотность в Восточной конференции, у "Ак Барса" еще будут шансы подняться в таблице на более выгодную позицию. Тем более что ближайший конкурент казанцев по дивизиону, магнитогорский "Металлург", тоже оступился, проиграв на своем льду питерскому СКА - 1:2.