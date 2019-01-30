Региональное УФАС возбудило дело о картельном сговоре правительства и минэкологии Челябинской области с одной стороны и частной компании, владельца мусорного полигона в поселке Полетаево, с другой. Антимонопольщики сочли, что после закрытия челябинской свалки обслуживающая полетаевский полигон фирма получила выигрышные позиции на рынке. А кроме того, стала единственным получателем бюджетной субсидии в размере 32 миллионов рублей.

Как сообщили в УФАС, на признаки сговора указывает то обстоятельство, что требования к потенциальному получателю субсидий на утилизацию челябинского мусора были составлены так, что фактически их мог получать только один участник рынка. Напомним, после закрытия городской свалки в сентябре прошлого года мусорные потоки областного центра были перенаправлены на полигон в Полетаево. Вслед за этим свыше десятка перевозчиков в одностороннем порядке отказались вывозить мусор из-за увеличения транспортного плеча. Контейнерные площадки Челябинска переполнились. А власти были вынуждены в кратчайшие сроки искать выход из этой дурно пахнущей ситуации.

Увеличение расстояния перевозчикам решили компенсировать освобождением от платы за захоронение отходов, которую должен был взимать за свои услуги полигон в Полетаево, а соответствующие убытки свалки покрыть бюджетной субсидией. Именно в этой схеме антимонопольщики и углядели признаки сговора, пусть он и произошел на фоне форс-мажорных обстоятельств.

Из трех полигонов заявку на получение субсидии подал только один, однако права других никто не ограничивал

- ФАС России внимательно следит за соблюдением антимонопольного законодательства на рынках, в том числе связанных с оказанием услуг по вывозу и захоронению ТКО, - прокомментировал решение челябинских коллег начальник управления по борьбе с картелями ФАС РФ Андрей Тенишев. - Развитие конкуренции на этих рынках становится невозможным при наличии сговоров, особенно если они достигаются с органами власти.

В минэкологии региона с такой позицией антимонопольщиков не согласны и уже предоставили им все документы для проведения совместного детального разбирательства.

- Дело в том, что по постановлению правительства региона размещать отходы в Челябинском кластере разрешено было на трех полигонах ТКО - в Копейске, Урефтах и Полетаево, - сообщил начальник управления экологического просвещения регионального министерства экологии Виталий Безруков. - Из трех полигонов заявку на получение субсидии подал только один, в Полетаево. Однако права других никто не ограничивал. Сами предприятия оказались не заинтересованы в утилизации челябинского мусора. Соответственно, никаких претензий с их стороны не поступало.

Так это или нет, покажет разбирательство, назначенное в УФАС на 25 февраля. По словам начальника управления пресс-службы и информации правительства Челябинской области Дмитрия Федечкина, власти планируют отстаивать свою позицию в установленном законом порядке.

Тем временем

Как отметили в минэкологии Челябинской области, с переходом на новую схему обращения с ТКО с 1 января 2019 года никаких бюджетных субсидий для переработчиков мусора больше не предусмотрено. А установленные в регионе тарифы оказались одними из самых низких в России. К примеру, в Екатеринбурге семье из трех человек вывоз отходов обойдется в 450 рублей в месяц, а в Челябинске такая же семья заплатит чуть более 200 рублей.