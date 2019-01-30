Горнолыжному сезону на Урале мешает погода, заявляют владельцы горнолыжных комплексов (ГЛК) и отвечают на климатические риски... пушечными залпами.

- Пора бы уже привыкнуть, что в ноябре на Урале снега нет, покатушки начинаются с декабря. За последние пять лет сезон сократился примерно на месяц: "коротким и малоснежным" на Урале стало не только лето, но и зима, - делится наблюдениями сноубордист Андрей Колесов.

На Урале насчитывается более полусотни ГЛК с протяженностью горнолыжных трасс свыше 200 километров. Как и в прошлом году, сезон стартовал на искусственном снеге, но в новогодние каникулы погода позволила бизнесу компенсировать убытки. Отдельные спорткомплексы в этот период заметно повысили цены, например, один из челябинских курортов без заметного падения спроса изменил цену за час использования подъемника с 400 до 500 рублей. Комплексы, расположенные в городах, применили другой подход - повысили цены на сопутствующие услуги на 5-10 процентов. Но многие участники рынка расценки заморозили, удовлетворившись ростом выручки от каникулярного потока клиентов.

Сейчас у ГЛК новая напасть - сильный мороз. По наблюдениям предпринимателей, каждый градус ниже минус 20 уменьшает поток лыжников на четверть, а в минус 24 жизнь на склонах гор вблизи Первоуральска замирает.

- Эксплуатация канатной дороги предусмотрена при температуре не ниже - 18 градусов. В минус 23 подъемники не включаются вообще, - рассказал менеджер Анатолий Синяев. - Сегодня с утра минус 24, и клиентов на 90 процентов меньше, чем обычно. Мы не закрываемся только благодаря дополнительным услугам.

По его словам, решение - инвестиции в системы искусственного оснежения: приобретение пушек становится вопросом выживания бизнеса. Цены на них начинаются с 400 тысяч рублей и доходят до миллиона, в зависимости от мощности. Услуги аренды снегогенераторов, обычные в восточной части России (от 50 тысяч рублей в неделю), на Урале пока не прижились.

Развитие туристической инфраструктуры в районе Златоуста и Миасса привело к миграции свердловских горнолыжников на Южный Урал

На доходах ГЛК сказывается не только наличие "вооружения" - проигрывают в конкурентной борьбе комплексы, не имеющие средств размещения гостей. По наблюдениям экспертов, активное развитие такой инфраструктуры в районе Златоуста и Миасса привело к миграции свердловских горнолыжников на Южный Урал.

- Проблемой загородных комплексов Среднего Урала остается отсутствие достойных отелей как следствие политики региона, не способствующей привлечению инвестиций в туристскую инфраструктуру, в том числе и на горнолыжные курорты, - отмечает глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. - Исключение - кластер на горе Белой, к которому у профессионального сообщества очень много вопросов. Мы не считаем этот объект туристическим, так как непонятно, для каких целей и под какого потребителя он строится.

Компетентно

Вячеслав Захаров, климатолог:

- Из-за непрерывного накопления парниковых газов в атмосфере тепла на планету приходит больше, чем уходит. Поэтому нам нужно привыкать к климатическим аномалиям, частым и резким чередованиям холода и жары, разница между температурами станет больше. В целом зимы в наших широтах со временем станут теплее, однако резкие временные похолодания также будут иметь место, увеличится количество осадков.