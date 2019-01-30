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30.01.2019 10:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ямале все зимники закрыли из-за морозов

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

На Ямале сегодня с восьми утра не функционирует зимники. Причина - в аномальных морозах которые пришли в арктический регион.

"Закрыта зимняя автодорога "Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале" для всех видов транспорта. Кроме того, закрыто движение по зимнику "Салехард - Надым" до особого распоряжения. Автозимник "Уренгой - Красноселькуп" закрывается для всех видов транспорта в связи с понижением температуры воздуха до минус 46-ти. Зимняя автомобильная дорога "Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги" закрыта до особого распоряжения из-за температуры ниже сорока градусов", - сообщается на сайте правительства региона.

Фото: iStock
Видео: На Ямал надвигаются 50-градусные морозы

Напомним, с 30 января на большей части автономного округа прогнозируется экстремальное похолодание: среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы как минимум на 15 градусов. Так, 31 января ночью при прояснении столбик термометра может опуститься до 50 градусов.

Дорожную технику перевели в режим повышенной готовности. На каждом зимнике есть КПП, чтобы не допустить выезда на дороги в обход них, к работе привлекут и экипажи ГИБДД.

"Выезжать на закрытые зимники - опасно. В условиях низких температур машина может сломаться, а так как сезонные автодороги проходят в местах, где нет мобильной связи, то вызвать помощь не получится", - пояснили в пресс-службе правительства Ямала.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Перезимовать Аномальные морозы в России
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