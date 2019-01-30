На Ямале все зимники закрыли из-за морозов

На Ямале сегодня с восьми утра не функционирует зимники. Причина - в аномальных морозах которые пришли в арктический регион.

"Закрыта зимняя автодорога "Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале" для всех видов транспорта. Кроме того, закрыто движение по зимнику "Салехард - Надым" до особого распоряжения. Автозимник "Уренгой - Красноселькуп" закрывается для всех видов транспорта в связи с понижением температуры воздуха до минус 46-ти. Зимняя автомобильная дорога "Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги" закрыта до особого распоряжения из-за температуры ниже сорока градусов", - сообщается на сайте правительства региона.

Напомним, с 30 января на большей части автономного округа прогнозируется экстремальное похолодание: среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы как минимум на 15 градусов. Так, 31 января ночью при прояснении столбик термометра может опуститься до 50 градусов.

Дорожную технику перевели в режим повышенной готовности. На каждом зимнике есть КПП, чтобы не допустить выезда на дороги в обход них, к работе привлекут и экипажи ГИБДД.

"Выезжать на закрытые зимники - опасно. В условиях низких температур машина может сломаться, а так как сезонные автодороги проходят в местах, где нет мобильной связи, то вызвать помощь не получится", - пояснили в пресс-службе правительства Ямала.