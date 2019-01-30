Свердловская область получит в 2019 году на развитие малого и среднего предпринимательства (МСП) миллиард рублей из федерального бюджета - больше всех субъектов РФ.

Сегодня регион находится на пятом месте в стране по количеству субъектов МСП. На конец 2018 года их было зарегистрировано чуть больше 200 тысяч, включая ИП, в этом секторе занято 638 тысяч человек. К 2024 году планируется, что их число вырастет до 680 тысяч, а вклад "малышей" в валовый региональный продукт - с 31 до 36 процентов.

- Наш регион стартует с высокой базы: в среднем по России доля занятых в МСП - менее четверти от численности работающего населения, а в Свердловской области - почти 30 процентов, планируем нарастить ее до 34-36. Это непросто, потому что определенное насыщение сектора уже произошло, нужны кардинальные изменения, в том числе связанные с финансовой поддержкой, - говорит замминистра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян.

В первую очередь деньги потратят на увеличение капитализации гарантийного фонда и внедрение факторинговых механизмов, позволяющих исполнителям получить деньги сразу после сделки с крупным бизнесом, без отсрочки в 60-90 дней. А также на повышение квалификации руководителей и собственников предприятий: помимо тренинга "Начни свое дело" появятся новые акселерационные программы для стартаперов. Подбором франшиз для начинающих предпринимателей займется профильный центр. Кроме того, появятся новые льготные займы для экспортеров и участников госзакупок.

- Каждый рубль, который мы аккумулируем из своих доходов, субсидий федерального и регионального бюджетов, позволяет привлечь более 3,5 рубля заемных, - сообщил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Илья Сулла. - По данным Уральского управления ЦБ, задолженность МСП Свердловской области сегодня составляет примерно 100 миллиардов рублей. Мы приняли на себя ответственность на 3,5 миллиарда, что позволило привлечь 8,9 миллиарда рублей кредитов. На мой взгляд, это говорит о востребованности механизма госгарантий. Но мы уже приближаемся к верхней планке риска, поэтому общий размер гарантийного фонда увеличится с 1,1 до 1,5 миллиарда рублей.

Предприятие собирается разработать инновационный продукт и выйти с ним на внутренний рынок - именно на этом этапе помощь государства малому бизнесу особенно необходима

- Финансовая поддержка очень важна, но этого мало - нужна еще консультативная и правовая помощь. А главная проблема, стоящая перед производственным малым бизнесом, - нет возможности пробиться к госзакупкам. К примеру, нам минобороны не дает необходимую для этого лицензию, хотя мы выпускаем не минометы, а, грубо говоря, ведра для переноски жидкого кислорода, - рассуждает Геннадий Зибер, директор екатеринбургской компании, производящей сварочные смеси и сосуды под давлением.

Еще одна проблема производителей криогенного оборудования, по словам предпринимателя, - устаревшие нормы и регламенты. В частности, от российских компаний требуют, чтобы толщина стенок была 12 миллиметров, тогда как на Западе достаточно четырех. С учетом того что варить емкости приходится из испанской нержавейки, конкурировать с европейской продукцией по цене не получается.

На вопрос, почему не из уральской - уж у нас-то металлургических заводов пруд пруди, директор малого производства разводит руками: 5-10 криогенных емкостей в месяц - это около 17 тонн стали. Крупному меткомбинату такой объем не интересен, поэтому металл приходится покупать на мелкооптовых площадках. Покупаешь российскую сталь, а привозят импортную. По химическому составу она идентична, но дороже.

Геннадий ведет нас по своему предприятию. Что такое господдержка, здесь знают не понаслышке: в 2015-м, когда брали кредит на покупку земли и не хватило имущества для залога, фонд поручился за половину суммы. В 2016-м компенсировал 1,5 миллиона рублей за уже купленное оборудование, а в прошлом году выдал льготный кредит на 2,5 миллиона рублей. Сейчас вот замахнулись на НИОКР: предприятие собирается разработать инновационный продукт для сельского хозяйства и выйти с ним на внутренний рынок. Расчетная потребность - 450 изделий на всю страну, но, чтобы создать образец и испытать, потребуется около пяти миллионов рублей. Именно на этом этапе помощь государства малому бизнесу особенно необходима.

Криогенная отрасль в России, по словам предпринимателя, находится пока в зачатке: на огромную страну всего четыре завода, тогда как только в Западной Европе пять крупных производителей сосудов под давлением. Если россияне рады заказу на 10 штук, то там отгружают в месяц 30-40.

Как ни парадоксально, основной спрос на продукцию уральцев сегодня формируют зарубежные поставщики технических газов и криогенных жидкостей в Россию - им нужны сертифицированные местные партнеры. Есть и единичные мелкие заказчики. Пик производства пришелся на 2015-й, с того момента оборот упал почти вдвое. Виной тому и общая экономическая ситуация, и то, что многие заявленные проекты не получили финансирования. В частности, большие надежды производители возлагали на строительство новых больниц, но в итоге состоялся всего один тендер на поставку емкостей для Сочинского перинатального центра.

Кроме того, большим препятствием для развития отрасли является фальсификат. По словам Геннадия Зибера, некоторые недобросовестные компании "подкрашивают" сосуды выпуска 1970-х годов и поставляют их под видом новых. Выигрывают госзакупки за счет жесткого демпинга, сбрасывая цены в три раза, но чем обернется такая экономия? В Европе, к примеру, запрещено использовать емкости старше 20 лет.

- Если государство поставит заслон фальсификату и обновит технические нормы, это подстегнет спрос и развитие рынка, - уверен предприниматель.