Новости

По делу Арашуковых задержаны уже четыре человека 20:30
Гомофобы облили отбеливателем актера из фильма "Чужой: Завет" 20:25
В Астрахани двое чиновников задержаны при получении взяток 20:24
Замминистра культуры Малаков ушел на пенсию 20:22
Из аквапарка в Москве эвакуируют людей из-за задымления 20:12
Звонарева вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге 20:08
В Сочи на свалке нашли мертвых крокодила и питона 20:07
Пять человек пострадали при стрельбе на Корсике 19:38
МИД Ирана посоветовал Трампу доверять докладам разведки США 19:09
Футбольные клубы России потратили на трансферы более 80 млн долларов 19:07
Рауль Арашуков забыл русский язык на допросе 19:05
Матерящегося пассажира высадили из самолета во Внуково 19:00
Самая смертоносная эпидемия в Хорватии унесла жизни 45 человек 18:57
Первый Ту-160М поступит в войска в 2021 году 18:56
Новак назвал санкции против венесуэльской PDVSA незаконными 18:49
Окулист, в которого врезалась Гвинет Пэлтроу, подал на нее в суд 18:35
Путин освободил от должности замминистра юстиции 18:34
В Австрии удвоят штрафы за ДТП с детьми 18:20
Президент Германии "застрял" в Эфиопии из-за поломки самолета 18:10
Расчеты С-300 защитили Северный морской путь в ходе учений 18:09
Работы по купольному кресту храма Росгвардии завершатся в конце января 18:08
Найден 35000-летний череп современного человека 18:08
Онищенко высоко оценил действия столичных властей по выявлению кори 18:05
Названа дата старта продажи билетов на Платоновский фестиваль 18:03
Bugatti, простоявшие полвека в сарае, продадут на аукционе 18:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
30.01.2019 20:13
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

История с бородой

Индустрия красоты держится на плаву благодаря обилию разнообразных предложений
Текст: Татьяна Казанцева (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 20(7778)
В Екатеринбурге за минувший год появилось 35 новых салонов красоты и парикмахерских. С новыми точками общее количество таких заведений в столице Среднего Урала достигло 1260 (годом ранее их было 1225).
Фото: Татьяна Андреева/РГ Минувшим летом креативные предприниматели развернули мобильный барбершоп прямо на центральной улице Екатеринбурга. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Минувшим летом креативные предприниматели развернули мобильный барбершоп прямо на центральной улице Екатеринбурга. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Предложения "освежить, обновить, нарастить, создать объем, изменить цвет" и т.д. востребованы всегда. Хотя, что и говорить, индустрия красоты - из числа наиболее "чувствительных" бытовых услуг. Эта сфера мгновенно реагирует на изменение настроений потребителей и толщину их кошелька, что, собственно, и демонстрируют цифры.

- В течение 2018 года в городе закрылось 69 объектов, открылось 104. Лидирует эконом-сегмент - на обычные "цирюльни" и салоны-парикмахерские приходится 75 процентов, а салоны красоты, в том числе входящие в премиум-сегмент, занимают 25 процентов, - сообщил "РГ" и.о. председателя комитета бытового обслуживания населения администрации Екатеринбурга Максим Афанасьев.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Сколько можно заработать народными промыслами

На первый взгляд, "поймать" как можно больше клиентов проще универсальным заведениям: тем, где и стригут, и наносят макияж, и делают маникюр с педикюром. Однако, по словам экспертов, сейчас становится все больше специализированных моностудий и барбершопов, которые ищут именно своего клиента - и находят его. Не случайно в Екатеринбурге даже открылись первые в городе курсы барберов: базовый длится три месяца, причем обучение премудростям мужской стрижки и оформления бороды стоит весьма недешево (каждый 12-дневный блок занятий обойдется в 27 тысяч рублей).

Примета времени - активное развитие предприятий быстрого обслуживания. Например, в 2018 году в Екатеринбурге появилась сеть "Стрижка SHOP", открывшая экспресс-парикмахерские "Чио-Чио". Широко развернулись экспресс-салоны "СТРИЖ", обещающие профессиональную стрижку за 15 минут и за весьма скромную оплату - 250 рублей. Однако, по словам некоторых посетителей, с момента открытия цены уже выросли до 300 рублей, а качество услуг далеко не всегда за ними успевает.

Тем не менее клиентов здесь по-прежнему много, особенно востребован детский зал, точнее, отдельный салон для маленьких посетителей. Подобную специализацию эксперты вообще называют одним из новых направлений - сейчас в Екатеринбурге насчитывается уже восемь детских парикмахерских.

Фото: Анатолий Меньшиков/РГ
В Тюмени изобрели аппарат для письма шариковой ручкой

Кстати, салоны узкого профиля появляются и в других муниципалитетах региона, например в Нижнем Тагиле. Тенденции в крупных городах схожи: кроме детских салонов, в мужественном танкограде, как и в Екатеринбурге, прижились барбер-шопы. По словам Кристины Ильиных, главного специалиста отдела по развитию потребительского рынка и услуг администрации Нижнего Тагила, в 2018 году в городе открылся уже второй салон для бородачей.

- Плюс четыре парикмахерские, два салона красоты, две сетевые парикмахерские, три студии ногтевого дизайна… Всего за прошлый год появилось 13 новых точек. На сегодняшний день в Тагиле 235 предприятий этой сферы, где работают 762 сотрудника, - подсчитала Ильиных.

По ее словам, рост числа парикмахерских естественен и закономерен, ведь женщине всегда хочется выглядеть хорошо. Особенно в непростое время: "Парикмахерская - прекрасное лекарство от депрессии и уныния".

Если в крупных муниципалитетах насыщение рынка продолжается, то в малых городах и сельской местности парикмахеры и косметологи все чаще уходят в тень

Региональная статистика подтверждает: за первые шесть месяцев 2018 года (данных за весь год пока нет) оборот парикмахерских и других предприятий сферы красоты в Свердловской области составил 100,3 процента и достиг 897,5 миллиона рублей.

- Сейчас парикмахерские уже не лидируют по обороту среди других предприятий бытового обслуживания (теперь впереди ремонт автотранспортных средств), но они по-прежнему в плюсе. Думаю, по итогам 2018 года мы увидим прирост; числа салонов, пусть и небольшой, ведь в 2016 году в регионе открылось 129 новых парикмахерских, а в 2017-м - 94, - сообщила главный специалист отдела организации и развития общественного питания и услуг министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Ирина Заикина.

Фото: Татьяна Кравченко/РГ
В Новосибирской области расширят меры поддержки инвесторов

Однако если в крупных муниципалитетах насыщение рынка продолжается, то в городах поменьше, а тем более в сельской местности парикмахеры и косметологи все чаще уходят в тень. Многие уже работают на дому, причем получать патент не спешат. А для некоторых это только дополнительный вид заработка.

Например, парикмахер Ксения, разместившая заманчивое объявление на сайте "Кировградских вестей"  (стрижка - 100 рублей, однотонное окрашивание - 100 рублей, мелирование - от 500 до 1000), призналась, что по выходным она не принимает - отдыхает, ведь в будни занята на другой работе. "Не сомневайтесь, опыт у меня есть, я работала парикмахером, - заверила она. - Но сейчас стригу родных, знакомых на дому, чтобы подработать".

Несколько стрижек в месяц "физлицом" - это одно дело, но, по словам Ирины Заикиной, есть случаи, когда от налогов уходят юрлица - даже сетевые парикмахерские. Сейчас с ними разбирается ФНС.

А тем цирюльникам-частникам, кто позиционирует себя как добросовестный налогоплательщик и профессионал, эксперты советуют не бояться перемен, быть мобильнее и разворотливее. Ведь без учета новых реалий рынка даже громкое имя мастера или известный бренд не гарантирует успеха и процветания. К примеру, известный парикмахер Владимир Мотчаный был вынужден недавно сократить свои площади в Екатеринбурге, а в конце прошлого года в столице Урала закрылся старейший премиум-салон "Европейский" на проспекте Ленина.

Кстати

Для тех, кого посещение парикмахерской сильно бьет по карману, в Уральском колледже индустрии красоты открыли специальный антикризисный курс "Домашний парикмахер". Специалисты обещают, что за 30 дней научат любого базовым стрижкам. Правда, знания не бесплатны - стоимость обучения составляет 10 тысяч рублей.

Тем временем

Парикмахерские не спешат поднимать цены, прекрасно понимая реакцию клиентов. Если за шесть месяцев 2018 года цены и тарифы на все бытовые услуги выросли в регионе в среднем на 1,2 процента, то стоимость парикмахерских услуг увеличилась лишь на 0,9. Несмотря на рост НДС с 1 января 2019 года, цены на стрижки, окраску и другие предложения в большинстве салонов остались прежними.

А как у соседей?

На днях в Челябинске открылась социальная парикмахерская. Мастера учебной парикмахерской промышленно-гуманитарного техникума - студенты выпускного курса. Они стригут и красят под руководством опытного наставника. А их клиентами стали представители социально незащищенных категорий: пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды. В парикмахерской оборудовано 10 рабочих мест. Стрижка здесь стоит 50 рублей.

Экономика Товары и цены Экономика Бизнес Малый бизнес Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде отреагировали на поздравления Трампа в адрес Гуайдо
Песков ответил на слова Порошенко о "холодном мире"
Первый Ту-160М поступит в войска в 2021 году
Мэр Риги опроверг сообщения о своем задержании
После пропажи капитана "Норда" на Украине завели дело об убийстве