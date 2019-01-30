В Екатеринбурге за минувший год появилось 35 новых салонов красоты и парикмахерских. С новыми точками общее количество таких заведений в столице Среднего Урала достигло 1260 (годом ранее их было 1225).

Предложения "освежить, обновить, нарастить, создать объем, изменить цвет" и т.д. востребованы всегда. Хотя, что и говорить, индустрия красоты - из числа наиболее "чувствительных" бытовых услуг. Эта сфера мгновенно реагирует на изменение настроений потребителей и толщину их кошелька, что, собственно, и демонстрируют цифры.

- В течение 2018 года в городе закрылось 69 объектов, открылось 104. Лидирует эконом-сегмент - на обычные "цирюльни" и салоны-парикмахерские приходится 75 процентов, а салоны красоты, в том числе входящие в премиум-сегмент, занимают 25 процентов, - сообщил "РГ" и.о. председателя комитета бытового обслуживания населения администрации Екатеринбурга Максим Афанасьев.

На первый взгляд, "поймать" как можно больше клиентов проще универсальным заведениям: тем, где и стригут, и наносят макияж, и делают маникюр с педикюром. Однако, по словам экспертов, сейчас становится все больше специализированных моностудий и барбершопов, которые ищут именно своего клиента - и находят его. Не случайно в Екатеринбурге даже открылись первые в городе курсы барберов: базовый длится три месяца, причем обучение премудростям мужской стрижки и оформления бороды стоит весьма недешево (каждый 12-дневный блок занятий обойдется в 27 тысяч рублей).

Примета времени - активное развитие предприятий быстрого обслуживания. Например, в 2018 году в Екатеринбурге появилась сеть "Стрижка SHOP", открывшая экспресс-парикмахерские "Чио-Чио". Широко развернулись экспресс-салоны "СТРИЖ", обещающие профессиональную стрижку за 15 минут и за весьма скромную оплату - 250 рублей. Однако, по словам некоторых посетителей, с момента открытия цены уже выросли до 300 рублей, а качество услуг далеко не всегда за ними успевает.

Тем не менее клиентов здесь по-прежнему много, особенно востребован детский зал, точнее, отдельный салон для маленьких посетителей. Подобную специализацию эксперты вообще называют одним из новых направлений - сейчас в Екатеринбурге насчитывается уже восемь детских парикмахерских.

Кстати, салоны узкого профиля появляются и в других муниципалитетах региона, например в Нижнем Тагиле. Тенденции в крупных городах схожи: кроме детских салонов, в мужественном танкограде, как и в Екатеринбурге, прижились барбер-шопы. По словам Кристины Ильиных, главного специалиста отдела по развитию потребительского рынка и услуг администрации Нижнего Тагила, в 2018 году в городе открылся уже второй салон для бородачей.

- Плюс четыре парикмахерские, два салона красоты, две сетевые парикмахерские, три студии ногтевого дизайна… Всего за прошлый год появилось 13 новых точек. На сегодняшний день в Тагиле 235 предприятий этой сферы, где работают 762 сотрудника, - подсчитала Ильиных.

По ее словам, рост числа парикмахерских естественен и закономерен, ведь женщине всегда хочется выглядеть хорошо. Особенно в непростое время: "Парикмахерская - прекрасное лекарство от депрессии и уныния".

Если в крупных муниципалитетах насыщение рынка продолжается, то в малых городах и сельской местности парикмахеры и косметологи все чаще уходят в тень

Региональная статистика подтверждает: за первые шесть месяцев 2018 года (данных за весь год пока нет) оборот парикмахерских и других предприятий сферы красоты в Свердловской области составил 100,3 процента и достиг 897,5 миллиона рублей.

- Сейчас парикмахерские уже не лидируют по обороту среди других предприятий бытового обслуживания (теперь впереди ремонт автотранспортных средств), но они по-прежнему в плюсе. Думаю, по итогам 2018 года мы увидим прирост; числа салонов, пусть и небольшой, ведь в 2016 году в регионе открылось 129 новых парикмахерских, а в 2017-м - 94, - сообщила главный специалист отдела организации и развития общественного питания и услуг министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Ирина Заикина.

Однако если в крупных муниципалитетах насыщение рынка продолжается, то в городах поменьше, а тем более в сельской местности парикмахеры и косметологи все чаще уходят в тень. Многие уже работают на дому, причем получать патент не спешат. А для некоторых это только дополнительный вид заработка.

Например, парикмахер Ксения, разместившая заманчивое объявление на сайте "Кировградских вестей" (стрижка - 100 рублей, однотонное окрашивание - 100 рублей, мелирование - от 500 до 1000), призналась, что по выходным она не принимает - отдыхает, ведь в будни занята на другой работе. "Не сомневайтесь, опыт у меня есть, я работала парикмахером, - заверила она. - Но сейчас стригу родных, знакомых на дому, чтобы подработать".

Несколько стрижек в месяц "физлицом" - это одно дело, но, по словам Ирины Заикиной, есть случаи, когда от налогов уходят юрлица - даже сетевые парикмахерские. Сейчас с ними разбирается ФНС.

А тем цирюльникам-частникам, кто позиционирует себя как добросовестный налогоплательщик и профессионал, эксперты советуют не бояться перемен, быть мобильнее и разворотливее. Ведь без учета новых реалий рынка даже громкое имя мастера или известный бренд не гарантирует успеха и процветания. К примеру, известный парикмахер Владимир Мотчаный был вынужден недавно сократить свои площади в Екатеринбурге, а в конце прошлого года в столице Урала закрылся старейший премиум-салон "Европейский" на проспекте Ленина.

Кстати

Для тех, кого посещение парикмахерской сильно бьет по карману, в Уральском колледже индустрии красоты открыли специальный антикризисный курс "Домашний парикмахер". Специалисты обещают, что за 30 дней научат любого базовым стрижкам. Правда, знания не бесплатны - стоимость обучения составляет 10 тысяч рублей.

Тем временем

Парикмахерские не спешат поднимать цены, прекрасно понимая реакцию клиентов. Если за шесть месяцев 2018 года цены и тарифы на все бытовые услуги выросли в регионе в среднем на 1,2 процента, то стоимость парикмахерских услуг увеличилась лишь на 0,9. Несмотря на рост НДС с 1 января 2019 года, цены на стрижки, окраску и другие предложения в большинстве салонов остались прежними.

А как у соседей?

На днях в Челябинске открылась социальная парикмахерская. Мастера учебной парикмахерской промышленно-гуманитарного техникума - студенты выпускного курса. Они стригут и красят под руководством опытного наставника. А их клиентами стали представители социально незащищенных категорий: пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды. В парикмахерской оборудовано 10 рабочих мест. Стрижка здесь стоит 50 рублей.