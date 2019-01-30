На Урале маньяка приговорили к 24 годам за убийство школьницы

Свердловский областной суд вынес приговор 48-летнему жителю. Екатеринбурга, который обвинялся в серии изнасилований и убийстве девочки-подростка.

По материалам дела, изнасилования женщин под угрозой расправы электрик-ИПшник совершал в 1999-2008 годах. А в сентябре 2011-го во дворе школы №57, в которой сам когда-то учился, изнасиловал 14-летнюю девочку, после чего убил ее и скрылся.

"В период 1999-2000 годов подсудимый совершил первое преступление: угрожал убить свою родственницу. В апреле 2001 года он совершил преступления против половой свободы в отношении своей родственницы: глумился над ней, грозился сбросить с балкона или облить кислотой", - рассказали в областной прокуратуре.

Затем последовала серия аналогичных преступлений - все они были совершены на территории Екатеринбурга. И здесь же в ночь на 18 сентября 2011 года злоумышленник изнасиловал и с особой жестокостью убил школьницу.

После содеянного мужчина прятался в коллективном саду, а потом уехал в Нижний Тагил к знакомым, чтобы устроить себе алиби на время совершения убийства ребенка. 10 мая 2017 года удалось установить и задержать подозреваемого.

"Долгих пять с половиной лет мужчина находился на свободе. И все-таки сыщикам удалось его вычислить. В момент задержания и обыска он вел себя абсолютно хладнокровно и спокойно, до последнего не верил, что правоохранительные органы смогли добыть необходимые улики", - прокомментировал официальный представитель МВД Свердловской области Валерий Горелых.

"Он признал свою вину и написал явку с повинной. Криминалисты провели психофизиологическое исследование с использованием "полиграфа". Одним из весомых доказательств стало совпадение его ДНК-профиля с биологическими материалами, изъятыми на месте происшествия и с тела девочки", - рассказали в Следственном комитете области.

Сегодня суд приговорил электрика-маньяка к 24 годам в исправительной колонии строгого режима (с последующим ограничением свободы на два года).