На Урале после третьей гибели ребенка проверят больницу

На Южном Урале организована доследственная проверка по факту смерти детей в больнице поселка Потанино под Челябинском. Накануне в ней скончался 13-летний мальчик, сообщили в среду в следственном управлении СК региона.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе дана уголовно-правовая оценка действиям медицинского персонала,- сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Ход проверки взят контроль руководством следственного управления.

В минздраве региона подтвердили, что это третий летальный случай в больнице менее чем за полтора месяца: 20 декабря в ней скончался пятилетний мальчик, а 2 января - девятилетняя девочка. По всем трем фактам проводится служебная проверка, в том числе и по качеству диагностики и оказания медицинской помощи.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский отозвался на трагедию и завил, что в ближайшее время лично посетит лечебное учреждение. Однако попросил воздержаться от каких-либо оценок до завершения его официальной проверки.

Смерть каждого ребёнка - горе. Безусловно, требуется тщательный разбор и анализ причин, - сообщил Дубровский. - Соответствующая комиссия при министерстве здравоохранения региона создана и приступила к работе. Нужно набраться терпения и дождаться выводов специалистов, а не делать скоропалительных умозаключений.