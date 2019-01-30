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30.01.2019 09:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале после третьей гибели ребенка проверят больницу

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

На Южном Урале организована доследственная проверка по факту смерти детей в больнице поселка Потанино под Челябинском. Накануне в ней скончался 13-летний мальчик, сообщили в среду в следственном управлении СК региона.

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- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе дана уголовно-правовая оценка действиям медицинского персонала,- сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Ход проверки взят контроль руководством следственного управления.

В минздраве региона подтвердили, что это третий летальный случай в больнице менее чем за полтора месяца: 20 декабря в ней скончался пятилетний мальчик, а 2 января - девятилетняя девочка. По всем трем фактам проводится служебная проверка, в том числе и по качеству диагностики и оказания медицинской помощи.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский отозвался на трагедию и завил, что в ближайшее время лично посетит лечебное учреждение. Однако попросил воздержаться от каких-либо оценок до завершения его официальной проверки.

Смерть каждого ребёнка - горе. Безусловно, требуется тщательный разбор и анализ причин, - сообщил Дубровский. - Соответствующая комиссия при министерстве здравоохранения региона создана и приступила к работе. Нужно набраться терпения и дождаться выводов специалистов, а не делать скоропалительных умозаключений.

Происшествия Правосудие Следствие Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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