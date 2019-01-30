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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Фокус, да и только

На Урале барак, снесенный на бумаге, превратили в "новостройку"
Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 20(7778)
В небольшом уральском селе Вознесенка назревает нешуточный скандал из-за аферы с аварийным бараком. Его власти расселили для сноса, а на деле передали предприимчивому партнеру-бизнесмену, вознамерившемуся заселить здание снова после небольшого ремонта.

По документам барак числится снесенным и даже снят с кадастрового учета. Вместо двухэтажного многоквартирного дома по улице Рудничной, 2, чудесным образом появилось здание 2 с литерой "б", надстроенное деревянной мансардой. Однако на селе шила в мешке не утаишь. И люди начали шептаться, что квартиры в ветхих стенах барака с более чем полувековой историей продадут по второму разу, деньги поделят, да еще и отчитаются о выполнении программы расселения из ветхо-аварийного жилья.

История дома по Рудничной, 2, что называется, "с бородой". Его признали непригодным для проживания еще в 2009 году. Через несколько лет жители получили от государства квартиры в соседнем поселке Полевой. Однако многие работают в Вознесенке и знают обо всем, что происходит в селе, не понаслышке.

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- Все село видело, что наш дом никто не сносил, - сообщил "РГ" бывший житель барака Александр Красильников. - Я не удивлюсь, если теперь какую-нибудь экспертизу проведут и признают его новым и вполне пригодным для жизни. Я сантехником работаю: еще и не такие "новостройки" видел.

Возможно, все так бы и вышло, если бы в ситуацию не вмешалась прокуратура, вскрывшая весьма любопытные факты. Как выяснилось, договор о сносе ветхо-аварийного дома с его нынешним хозяином-застройщиком власти заключили еще в начале 2012 года (стоимость работ в этом документе почему-то никак не отражена. - Ред.). А уже в конце года составили акт, по которому были "произведены полное обрушение несущих конструкций, очистка территории от строительного мусора, вывоз мусора и планировка территории".

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Стоит отметить, что в это время в бараке еще проживали люди. И это подтверждено документами. Может быть, поэтому узаконить снос здания удалось лишь через пять лет. И, обратите внимание, спустя полтора месяца после того, как застройщик, не выполнивший обязательства, перешел на работу в администрацию - на должность заместителя главы.

- Для этого чиновники воспользовались услугами коммерческой организации (а не государственного БТИ), директор которой сообщил в ходе проверки, что подписал акт, ставший основанием для снятия здания с кадастрового учета в связи "с заверением представителей администрации" о том, что снос здания будет завершен, - сообщила представитель прокуратуры Сосновского района Ирина Климкова. - В тот момент у здания отсутствовали только крыша, внутренние перегородки и окна.

Перейдя на работу в районную администрацию, застройщик пытался старый барак превратить в новое строение

Другими словами, как раз те элементы, которые застройщик впоследствии и собирался заменить во время ремонта. Незадолго до того он продлил заключенный с администрацией договор "о развитии застроенной территории села Вознесенка", по которому должен был построить на месте снесенного барака новое здание и передать две квартиры администрации.

Теперь появились резонные вопросы о законности выделения земли под строительство, на которой как стоял, так и продолжает стоять муниципальный барак. Материалы по этому эпизоду переданы в межрайонный отдел Следственного комитета. А на застройщика завели административное дело о "Нарушении установленного порядка строительства, реконструкции, капремонта объекта и ввода его в эксплуатацию".

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