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30.01.2019 19:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Подготовят магов

В Свердловской области разработают профессиональные требования к муниципальным архитекторам
Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 20(7778)
Уральские вузы - федеральный и архитектурно-художественный университеты - приступили к разработке профстандарта "менеджер-градостроитель". Впрочем, самим архитекторам больше нравится аббревиатура МАГ: муниципальный архитектор-градостроитель.

Работа ведется в рамках госконтракта по заказу министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

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- Проблема назрела: во многих муниципалитетах статус главных архитекторов снизился, зачастую они входят в состав управлений имуществом, землеустроительных и других служб. Средняя "продолжительность жизни" на этой должности - 5,5 года: по сути, человек только вник в работу, а его уже снимают. Между тем до 2022 года предстоит зарегистрировать границы всех населенных пунктов, это имеет непосредственное отношение к качеству генпланов, - констатирует главный архитектор региона Владимир Вениаминов.

По мнению представителей областного минстроя, для создания профессионального стандарта на Среднем Урале имеются все предпосылки: сильная градостроительная школа (два профильных вуза), развитые отраслевые компетенции. Этот документ будет востребован в первую очередь там, где нет спроса на внутригородские земельные ресурсы, сложно сказать, что будет с экономикой и социальной сферой в горизонте 20-30 лет, то есть не хватает исходных данных для разработки документов территориального планирования.

На градостроителей возлагается исполнение от 13 до 25 муниципальных услуг: на одного сотрудника муниципалитета приходится 550-600 документов в год

По словам советника ректора УрГАХУ профессора Александра Старикова, чаще всего граждане обращаются в департаменты архитектуры с градостроительными вопросами, а отвечать на них приходится геодезистам, землемерам, юристам - всем, кого смогли найти органы местного самоуправления для выполнения таких функций. Поэтому основная цель проекта - создать образовательные программы для повышения квалификации главных архитекторов и переподготовки кадров. Из этих людей будет сформирован корпус менеджеров в сфере управления градостроительной деятельностью.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Сами же преподаватели признаются, что выпускники вузов не спешат на муниципальную службу. Как отмечает доцент кафедры архитектуры Вятского госуниверситета Ирина Соболева, на градостроителей возлагается исполнение от 13 до 25 муниципальных услуг: на одного сотрудника приходится 550-600 документов в год, причем не типовых. Так, в городе с численностью населения 490 тысяч человек служба главного архитектора за год организует в среднем 14 публичных слушаний по изменениям правил землепользования и застройки, столько же - по проектам планировки территорий, 39 - по межеванию. Кроме того, проводит до 10 градсоветов и заседаний профильных комиссий. Такая нагрузка и ответственность пугает творческую молодежь.

Инициаторы проекта обратились за поддержкой в Минстрой и Минобрнауки РФ: хотят, чтобы из регионального он стал федеральным.

- Нужен профстандарт менеджера-градостроителя, который объединит в себе разные направления деятельности, тогда его можно будет использовать и на муниципальном уровне, и на региональном, и федеральном, - рассуждает директор института строительства и архитектуры УрФУ Алексей Крупкин.

Реализацию разбили на три этапа: начнется все с территории Свердловской области. Здесь в рамках переподготовки и повышения квалификации главных архитекторов через 3-5 лет появятся первые МАГи, а "непрофессионалов" у них в подчинении будут менять на профильных специалистов со скоростью 24 процента в год. Уже готовы четыре программы дополнительного профобразования.

На втором этапе планируется охватить весь УрФО, а программы переподготовки распространить на сотрудников мэрий, отвечающих за ЖКХ. Через 5-7 лет обещают создать уральский учебно-исследовательский центр развития градостроительства, который займется фундаментальными исследованиями.

Между тем

По оценке экспертов, сегодня компетенции главных архитекторов востребованы в более чем 40 госпрограммах. Они должны владеть не только сугубо отраслевой тематикой, но и основами стратегического и проектного управления, понимать роль девелопмента в экономике города, знать смежное законодательство, работать с технологиями Big Data, геоинформационными системами. В конце концов, разбираться в социологии: можно сколько угодно говорить о величии и правильности архитектуры, но, если народ в массе своей не понимает, к чему территориальное планирование, оно обречено на провал.

P. S.

Разработчики готовы рассмотреть предложения и замечания участников рынка, их можно направить по почте gsh.urfu@gmail.com с пометкой "профстандарт".

Общество Образование Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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